已砍94班！為何台鐵仍誤點　關鍵原因曝光

▲台鐵EMU900型區間車，圖為旅客已上車準備發車。（圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵乘務人員確診導致人力不足，5月14日起減班，已停駛94班區間車，不過今(24日)有網友在PTT上發文，指台鐵都已砍班，前後沒車，車上也沒甚麼人，為何列車還一直誤點？有網友點出「乘客愛遲到，不等又會被嘴」、「該下車的還在車上，怎可能準點」。台鐵則表示，因南部大雨溪水暴漲，部分路段慢行，旅客上下車速度等，都會有影響。

台鐵自5月14日起已停駛94班區間車，未來是否會有第二波減班，台鐵仍在評估中。不過今有網友發文指台鐵都砍班了，明明前後時間都沒車，車上沒什麼人，也不需要等交會，為什麼還一直誤點？

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該文引發網友熱議：「使用者不準時，一個人拖幾秒，幾個站下來就...」、「乘客愛遲到，不等又會被嘴」、「排點真的太緊，常常一個站只停1分鐘」、「車門跟走道都太窄了，上車下車都好慢」、「鈴聲響了，下車的人都還在車上，月台上的人還沒上車，怎麼可能會準點」、「台灣人民族性!?關鍵壓秒，每站影響10到30秒，自己算一下」。

▲網友指台鐵旅客喜歡壓底線到站，上下車速度慢，影響誤點。（圖／記者黃巧雯攝）

《東森新媒體ETtoday》檢視今天各車站列車動態情況，自強號122次今下午在台中站延誤約5分鐘，自強號420次估在台東約延誤7分鐘，普悠瑪號422次也預估到台東站時延誤3分鐘，莒光號510次到新竹站估延誤8分鐘，區間車3738次到台南站延誤2分鐘。

對此，台鐵局則表示，路線因有維護工程，所以有部分區間列車須慢行，也有車輛設備異常問題、旅客因素和上下車速度、平交道或路人侵入路線等因素，都會影響列車延誤，今天嘉南大雨，溪水暴漲，因此部分路段有限速慢行措施，因此今列車有延誤情況。