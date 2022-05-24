蘇揆善意回應來了！　台鐵端午停駛危機露曙光

▲交通部和勞動部今轉達蘇揆承諾員工福利不減損，台鐵端午停駛危機出現曙光。（圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵工會明(25日)將開會決議6月3日端午節不加班行動是否取消，台鐵工會理事長陳世杰表示，今已接獲交通部和勞動部「善意回應」，轉達行政院長蘇貞昌承諾對台鐵員工現有福利不會減損，他明將在會議上向各工會幹部報告，由大會決定端午不加班行動是否暫時取消。

不滿公司化設置條例未獲勞資共識，台鐵工會繼五一勞動節後，再發起端午、中秋、國慶及11月26日九合一選舉投票日不加班連署，台鐵勞資5月18日歷經9小時紅眼爆肝協商後，工會提出包括安全、子法協商、資產配置和員工權益等四大訴求。

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交通部長王國材同意未來設置安全委員會將加入基層員工參與，至於其他3議題，由台鐵資方提出方案，台鐵企業工會預計5月25日召開擴大常會，檢視資方提出回應，決定端午不加班行動是否取消或照常。

陳世杰表示，交通部和勞動部今(24日)已打電話與他溝通，轉達行政院長蘇貞昌有承諾，將尊重工會理性意見和訴求，並提出承諾，對台鐵員工現有福利不會減損，要工會相信他們。

陳世杰強調，政府目前提出善意回應，但實質上仍要看政府後續落實情況，他明天將如實向工會幹部和員工報告政府回應，如果工會幹部和會員認為沒有問題，也都同意的話，會暫時取消不加班，但仍要視工會大會的決議。

陳世杰表示，重點是後續子法，工會將持續與台鐵局協商，確保員工權益和台鐵安全、永續經營，後續將看政府兌現承諾程度，再決定中秋、國慶和11月26日選舉日不加班是否要照常或取消。