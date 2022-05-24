端午停駛重演？台鐵工會明拍板　「3訴求還沒回應」

▲因公司化爭議，台鐵再度面臨端午節員工不加班和停駛危機。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵員工6月3日端午節不加班行動是否取消，台鐵企業工會明(25日)將召開擴大常會決議，不過台鐵工會表示，目前還沒等到交通部和台鐵提出具體方案，若明天開會前未有善意回應，將維持端午不加班行動，目標端午節開出的班次將比五一勞動節18班還少。

台鐵公司化爭議未解，攸關台鐵公司化的「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例草案」5月27日可能在立法院三讀通過，台鐵工會繼五一勞動節後，再發起端午、中秋、國慶及11月26日九合一選舉投票日不加班連署。

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台鐵勞資在5月18日歷經9小時紅眼爆肝協商，工會提出包括安全、子法協商、資產配置和員工權益等四大訴求。交通部長王國材第一時間同意未來設置安全委員會將加入基層員工參與，至於其他3議題，仍待台鐵勞資協商，台鐵企業工會預計5月25日召開擴大常會，檢視資方提出回應，決定端午不加班行動是否取消或照常。

台鐵企業工會秘書吳長智表示，台鐵局和交通部這幾天還沒來談，尚未提具體方案給工會，目前還沒有看到，若在明天召開擴大常會前，仍沒看到善意回應，將維持端午不加班行動，一旦決議通過就馬上啟動。

▲台鐵工會明開會決議端午不加班行動是否照常，圖為工會秘書吳長智。（圖／記者呂佳賢攝）

吳長智表示，簽署不加班的員工人數仍持續增加，已經超過7成多，且簽署行動還沒停，司機員則已經有9成5以上簽署，一旦明天決議結果是端午不加班行動照常，就會逐一向司機員確認，也會針對尚未簽署人員說明，目標要比五一勞動節能開出的班次更少。

根據台鐵統計，台鐵局端午節6月3日當日售票率為17.8%，整體疏運期間（6月2日-6月6日）平均售票率為18.76%。

交通部則表示，日前部長王國材針對台鐵安全議題已承諾讓基層員工參與未來的安全委員會，其他議題也已經請台鐵局研究初步方向，台鐵也會有初步方案，都會有正向回應，交通部也會尊重台鐵提出的構想。