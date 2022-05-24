EMU3000一個轉彎！「飲料灑了」　台鐵下半年增設杯架

▲車商日立公司針對台鐵EMU3000型新城際列車問題，提出多項改善方案。（圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵EMU3000型美學列車去(2021)年底正式上路，不過卻傳出低速車輪空轉、進站有異音等瑕疵，連車上座椅和飲料槽設計過淺也有民怨，藝人婁峻碩過往搭乘就曾遇過其他旅客飲料翻倒灑一地。車輛製造商已向台鐵提改善方案，6月底前完成車輛軟體校調外，下半年也將全面增設杯架。

有美學列車之稱的台鐵EMU3000型新城際列車上路後，先是有旅客反映座椅角度太挺，長途搭乘腰酸背痛，台鐵3月挑了2列車試辦座椅傾斜3度，2個多月來試辦情況良好，台鐵規劃所有台鐵EMU3000型新自強號全面改善座椅角度。

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▲EMU3000型新車座椅過往曾被旅客抱怨坐起來腰酸背痛，台鐵調整傾斜3度。（圖／台鐵提供）

不過EMU3000型美學列車設計問題不僅於此，藝人婁峻碩過往曾PO文指其他旅客飲料翻倒灑一地，引發民眾討論，有民眾認為該新車杯架較淺，放飲料比較不穩，車輛一過彎就容易打翻。

車商日立公司昨(23日)也向台鐵提出改善方案，台鐵表示，廠商針對飲料槽增設杯架和位置也提出相關規劃，昨有拿出杯架設計樣品和形式，且是經過設計師設計，預計最近一週到二週內將提出裝設作業和期程、安裝方式，確認後就可以全面裝設，預計下半年可改善完成。

▲台鐵EMU3000飲料槽太淺，不少旅客曾有翻倒經驗。（圖／台鐵提供）

台鐵表示，過往確實有民眾提到杯架需求，反映飲料擺著會翻倒，現在傾倒情況件數比較少，主要是初期桌面材質有上油，因此比較滑，現在材質上做了改善，加上操作軟體校調，列車操作行駛越來越平穩，翻倒件數減少，不過仍有民眾還是反應希望有杯架，放東西比較安心，相關意見都有收到，因此持續檢討改善。

另以往台鐵司機員曾反映列車定速不穩定，低速啟動時車輪會空轉，新車進站有異音等，日立公司已提出相關改善方案，包括低速overshooting 、車輪空轉、低速進站停車異音、SIV轉供改由車上TCMS操作等，台鐵昨對此進行測試。

▲台鐵針對EMU3000型新車進行校調，改善行駛平穩度。（圖／台鐵提供）

台鐵表示，相關改善項目經逐一嚴格仔細確認，均已改善完成，目前動力系統和加減速碰到的問題，都有做妥善處理，昨天整體試車情況良好，日商將針對軟體校調後，再送回日本測試並發行軟體，實際全面調整時間還沒確定，仍待日商提出檢討報告，但估計1個月針對現行已交車的8列新車都可全面改善，未來引進新車也將採用新校調軟體參數。