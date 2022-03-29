美國防報告再提「中俄威脅」　陸外交部：打壓中俄的圖謀不會得逞

▲中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

美國國防部28日向國會提交了《2022年國防戰略》（2022 National Defense Strategy），該報告指出，中國是美國國防部面對的首要挑戰，俄國是美國的「威脅」。對此，中國外交部新聞發言人汪文斌回應，中俄是兩個大國，美國企圖遏制打壓中俄的圖謀是不會得逞的。

汪文斌29日在記者會上表示，美方上述國防戰略報告充滿冷戰和陣營對抗思維。中俄是兩個大國，美國企圖遏制打壓中俄的圖謀是不會得逞的。美方應當反思自己在烏克蘭危機中應當承擔的責任，對製造假想敵，無視他國政治安全關切，調動集團對抗的做法進行檢討和糾正。

汪文斌指出，敦促美方認真落實美國領導人做出的「不尋求打新冷戰、不尋求改變中國體制、不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持台獨，無意同中國發生衝突」等表態，與中方一道努力，找到新形勢下中美相互尊重，和平共處，合作共贏的正確相處之道。

此外，還有有記者提問，28日美國參議院批准「美國競爭法」法案，該法案旨在提升美國在經濟與國家安全和外交領域（的能力），並針對中國，中方對此有何評論？

汪文斌也回應，中方對此堅決反對，將堅定捍衛自身利益，「美國怎麼發展是美國自己的事。作為世界頭號經濟體，美方應該做的是維護包括半導體產業在內的全球產業鏈、供應鏈的穩定，而不是動不動拿中國說事，把中國當假想敵。」