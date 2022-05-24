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社會 社會焦點 保障人權

快訊／78快速道路土庫段工程車撞護欄側翻　司機骨折送醫

記者蔡佩旻／雲林報導

78快速道路雲林土庫段東向24.1公里處今（24）日發生一起自撞車禍，一輛工程車不知何故自撞中央分隔島，造成數公尺護欄毀損，車輛翻覆、內線道路封閉，警方獲報後立即前往指揮交通並將輕傷駕駛送醫，現場由警方持續排除路障並儘速通車。

▲雲林78快速道路土庫段東向24k翻車事故，警方儘速排除中。（圖／民眾提供）

▲78東西向快速道路土庫段，發生工程車自撞翻覆，造成2車道封閉，警方調派吊車儘速排除中。（圖／民眾提供）

今日下午15時34分，78快速道路一度傳出有工程車遭追撞翻覆內線分隔島，虎尾警分局獲報立即派員前往，警方到場發現，該車禍並非追撞事故，現場為一輛工程車自撞，車上僅一名63歲林姓駕駛，疑似右手臂骨折，由119救護車送往台大雲林分院救治。

▲雲林78快速道路土庫段東向24k翻車事故，警方儘速排除中。（圖／民眾提供）

▲78東西向快速道路土庫段，發生工程車自撞翻覆，車上僅一名駕駛，右臂骨折送醫。（圖／民眾提供）

因工程車側翻卡在內線隔島，現場派遣拖吊車前往協助排除，僅剩路肩可通行，將儘速恢復通車，呼籲行經車輛駕駛，天雨路滑減速慢行，行經事故路段務必注意前車車況，以維護交通安全。

▲雲林78快速道路土庫段東向24k翻車事故，警方儘速排除中。（圖／民眾提供）

▲78東西向快速道路土庫段，發生工程車自撞翻覆，造成2車道封閉，警方調派吊車儘速排除中。（圖／民眾提供）

►聽Podcast #我在案發現場


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