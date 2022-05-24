第二屆琦君研究論壇　從溫州杭州成長足跡尋筆下鄉愁

▲第二屆琦君研究論壇在溫州甌海舉辦。（圖／主辦方提供，下同）

記者魏有德／綜合報導

第二屆琦君研究論壇21日在溫州甌海舉行，來自兩岸研究琦君文章的專家學者及文化愛好者，透過線上及線下方式一同品鑒琦君作品。據了解，「琦君文化」是推動「文化溫州」品牌的其中一項學術文化交流，不僅以文化效應引領經濟社會發展，還可透過「琦君文化」使兩岸民眾藉由筆下辭藻尋找充滿意境的「鄉愁」。

筆名琦君的潘希真於1917年生於浙江溫州甌海，在1949年時前往台灣。琦君的作品以散文見長，筆下時常勾勒出在溫州及杭州兩地的成長經驗，其中，《橘子紅了》更是在大陸翻拍成電視劇，由寇世勳、周迅主演，在兩岸獲得相當高的評價和收視率。

在論壇上，來自台灣的學者分享琦君作品的出版、評論和研究情況，也有學者分享個人對琦君筆下女性人物的深度解讀。浙江大學副教授陳力君則表示，在琦君的文章裡，「《母親的手》提供了溫州家園美好的一切基礎，杭州的家園生活中，《父親的目光》是她擴展世界的基礎和動力。」

第二屆琦君研究高峰論壇致力打造海峽兩岸互動的琦君研究最高水準對話平台，廣納各地專家、學者的最新研究成果，溫州甌海區近年也致力打造琦君文化品牌，一方面修繕提升琦君文學館和琦君紀念館，另一方面設立「琦君散文獎」及舉辦琦君文化節、創辦「琦君文化講壇」等，逐步提升琦君文化品牌的影響力。