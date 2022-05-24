葉毓蘭批拜登充滿算計　酸：台海生變時他不知所云的症狀會否發作

▲美國總統拜登於美日峰會會後記者會。（圖／路透）

記者蘇晏男／台北報導

美國總統拜登昨表達他個人有意願軍事介入保護台灣，儘管白宮澄清對台政策未改變，但拜登的發言已被視為至今對台海恐爆發戰爭的最強硬表態。不過，國民黨立委葉毓蘭則說拜登用詞充滿算計，自己不會被乎巄；葉也稱，就算台海生變時拜登還是總統，也不知道他的疑似瞻妄與不知所云的症狀屆時會不會又發作。

拜登23日與日本首相岸田文雄進行美日首腦峰會，會後在記者會上被問及「您」有無意願軍事介入保護台灣？拜登回答有，緊接著又說了「That's commitment we made」。此話一出，中文媒體第一時間多解讀是拜登「承諾」會軍事保護台灣。不過白宮隨後一貫澄清對台政策未改變。

而根據長期翻譯美國政治的臉書粉專「Translation Matters 翻譯有要緊」解讀，拜登所稱「commitment」非台美雙方簽訂或約定好的承諾，而是指美國國內單方立法院定自己的《台灣關係法》。

葉毓蘭24日上午在臉書表示，「拜登在日本說: 萬一台海生變，『承諾』會軍事介入。」先不論台海生變時，他老人家還是不是總統，就算還是他，也不知道他的疑似瞻妄與不知所云的症狀屆時會不會又發作。

「我是個實事求是的人，尤其在進行偵訊、談話時，不會被他三兩句話就乎巄去了。」葉毓蘭說，先檢視美國政府過去的紀錄，好像字典裡沒有「承諾」這兩個字，或英文「commitment」這個詞，充滿的都是算計，算計美國自家的利益。

葉毓蘭認為，拜登的軍事介入，也從來沒有保證會有美國大兵來守護台灣，而是以價格高昂的軍事武器來介入，台灣一向是他們軍工產業的禁臠，不是我們需要什麼武器，賣什麼、餵什麼全看美國軍工產業的需要。

葉毓蘭表示，一如已故作家李敖生前所說的，台灣自甘做美國第一島鏈的先鋒，是他們的看門狗，最特別的是，我們還得自備狗糧。「而我們就像吸食迷幻藥一樣。隔一陣子就因為美國大聲嗆中挺台自嗨。」葉毓蘭說，什麼WHA、ICAO、InterPoL， UN，明明知道在聯合國相關國際組織中，美國的口惠絕對無法成為實質的支持。

葉毓蘭表示，別說世衛大會，我們又浩浩蕩蕩地去日內瓦的周邊買下看板，買媒體做廣告，告訴世界:台灣防疫難波萬，再來一個出口轉內銷的大內宣；而在總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、外交部長吳釗燮等人都在夸夸大談，台美關係堅若磐石之際，我們不只高價軍火買了，連萊豬都吞了，但所有美國能夠主導的國際經貿架構，我們連門兒都沒有，更別提台美的雙邊協定或自由貿易協定。

葉毓蘭還用Hashtag強調，「#阿富汗烏克蘭殷鑑不遠」、「#上兵伐謀其次伐交再其次才伐兵」、「#希望層峰有止戰的智慧」。