基隆BNT兒童疫苗5／30開打　學齡前孩童10接種院所看這裡

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

BNT兒童疫苗今（24日）早上已送抵基隆，這梯次分配550瓶，約5月底還會有第二批3500劑左右疫苗，市長林右昌表示，市府現規劃5月30日起在學校為小朋友集中施打，首先為武崙國小與市立安樂高中的學童施打，至於學齡前小朋友，由基隆十家診所專診預約施打。

林右昌表示，這次施打對象是5-11歲兒童第1劑及12至17歲學生追加劑即第3劑，考量小朋友接種安全，避免誤打或重複施打狀況，將在學校集中施打；至於學齡前小朋友，規劃在5月30日開打，目前基隆10家診所開放預約時段，為學齡前小朋友施打疫苗。

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衛生局指出，私幼或未就學，但年滿5歲孩童，可持意願書（幼兒園由學校發／未就學者由衛生局寄發)，到基隆市10家幼童BNT專診預約施打；校園集中施打結束後，未完成施打孩童，可持由學校發的補種單，到合約醫療院所施打疫苗。

衛生局表示，10家孩童BNT疫苗接種合約醫療院所，分別為信義區衛生福利部基隆醫院、中正區博群診所、中山區至誠診所，七堵區紀醫師診所，暖暖區碇內診所，仁愛區王孟俊診所、仁祥診所、仁愛診所，安樂區李偉華耳鼻喉科診所、李卓為診所。

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