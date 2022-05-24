竹市+1583！「5-17歲兒童青少年」施打BNT場所、時間曝

▲0524新竹市疫情。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力、黃資真／新竹報導

新竹市今（24）日新增1583名確診個案，今年以來累積2萬1820名確診個案，目前累積居家照護者為1萬603人、居家隔離者為2122人。

新竹市府宣布，預計自26日啟動校園巡迴施打計畫，並自30日起加開診所提供5-17歲兒童及青少年輝瑞疫苗施打管道，同時維持部分診所提供6-11歲莫德納疫苗施打服務，家長可依需求於各診所開診時段預約施打，如有疑問，請洽03-5320900諮詢。

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衛生局指出，為加速居隔單開立，確診者可透過中央簡訊，依系統正確填報基本資料後，發送電子居隔單；若無收到簡訊，可利用健保快易通APP或直接進入 COVID-19確診個案自主回報系統，填寫相關資料，經確認後發放電子居隔單，呼籲民眾填報資料時務必確認正確性，以免權益受損。

另外，衛生局說明，中央流行疫情指揮中心明（25）日開放於數位證明平台線上領取隔離證明，尚未領隔離單的民眾屆時也可透過該系統進行申請，或向居住所在地衛生所申請紙本隔離通知書。

衛生局提醒，防疫期間須落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。