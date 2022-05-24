金門新增104例！分屬8家庭、8工作職場群聚

▲金門今新增104例確診者。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚／金門報導

今(24)日新增104名確診者(K1437-K1540)，確診累計1,540例，目前收治中40例，無症狀或輕症34例、中症1例、重症5例，確診者居家照護706例。另經衛生局疫調，密切接觸者新增匡列居家隔離者131人，目前居家隔離205人，解除居家隔離146人；針對今日新增確診者的相關密切接觸者，疫調持續進行中，相關數據會因疫調結果而有所差異。

新增104例，男性39例、女性65例，年齡介於未滿5歲至90多歲，年齡分布：5歲以下6例、6歲至12歲13例、13歲至19歲12例、20歲至29歲20例、30歲至39歲13例、40歲至49歲20例、50歲至59歲6例、60歲至69歲8例、70歲至79歲4例、80歲至89歲1例、90歲以上1例。校園部分學生與教職員，幼兒園3校3人、國小5校10人，國中3校3人、高中職2校6人、大學2校4人。

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個案分屬8個家庭群聚案共有25例、8處工作職場群聚案共有27例。另部立金門醫院負壓及專責病床總床數40床，目前使用11床，尚有空床29床。

5到11歲BNT兒童疫苗明(25)日開始接種，縣府指出，經各校進行接種意願調查，5到11歲學童總人數為4,881人，截至昨(23)日止，同意接種為3,360人(含私立幼兒園)，同意接種率為68.84%，考量接種量能、空間與安全問題，金城學區學校與金湖國小(含附幼)採到校接種，其餘學校則配合各鄉鎮衛生所時間接種，並由各校指派校護與人員到場協助，也請家長們留意各校通知的接種時間與地點，於指定時間內，攜帶學童的健保卡，陪同前往接種。

縣府表示，全民快篩陽視同確診的政策正式上路後，快篩陽性者，經由醫師診斷後確診，進行後續通報或進行PCR採檢確診後，再依據每人情況開立適當藥物，如在部立金門醫院或衛生所，即為藥物配賦點，可逕行領藥，如非藥物配賦點，則可持釋出處方箋至配賦點領藥。

有關本縣住宿型長照機構院內感染的情況，經統計5月8日至今(24)日止，確診住民共有14人、解除隔離11人、隔離中3人，確診工作人員11人、解除隔離5人、隔離中6人。後續處置作為有：1.將對疑似個案進行快篩與就醫，並進行疫調；2.一線工作人員每日快篩陰性才能工作；3.無症狀與輕症確診住民與照顧人員安排1人1室隔離照顧。另後續每日疫情情況定時通報縣府社會處與衛生局，並對通報對象實施勾稽核對，避免重覆與遺漏情形。

關於防疫包的物資，縣府表示，因為現在的防疫規定，確診者和密切接觸者都已經居家隔離或監測，為去除鄉親對自身是否仍有傳染力的疑慮，縣府也從善如流，決定自明(25)日開始，防疫包裡會放入4劑快篩試劑，讓確診者家屬、照料者、密切接觸的人，讓鄉親能自我檢測，也能夠安心。衛生局提醒鄉親，自主健康管理期內，仍然可能呈現時陰時陽狀況，請鄉親注意。

再次呼籲鄉親，未施打疫苗者，能儘速施打，保護自己也保護他人，同時也應儘量少涉足KTV等具高風險與密閉場所，並減少餐聚、飲宴等活動；職場應避免共餐，脫口罩用餐時減少交談，除用餐外勿脫口罩；另確診者於居家照護或隔離期間，應加強居所清消，例如門把、開關、遙控器、衛浴設備等，減少病毒殘留導致感染。