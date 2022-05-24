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黃偉哲視察台南新營農水路改善成果　農水漁路修繕全國笫一

▲台南市長黃偉哲24日前往新營區，視察新營（十二）農水路改善成果，改善成果全國第一。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲24日前往新營區，視察新營（十二）農水路改善成果，改善成果全國第一。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲24日前往新營區，視察新營（十二）農水路改善成果，黃偉哲表示，台南市政府2019-2021年投入約23.61億元，全面更新改善全市農漁水路，修繕農路約717公里、水路約97公里及漁路約80公里，改善成果全國第一。

台南市政府特別針對1971年以前早期農地重劃區內，已損壞、老舊之農水路，爭取行政院農業委員會補助推動改善，藉由中央與地方雙引擎合力，造福更多農民朋友。

▲台南市長黃偉哲24日前往新營區，視察新營（十二）農水路改善成果，改善成果全國第一。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，台南市政府今年也將投入5.55億餘元，辦理農地重劃區農水路改善，其中包含中央補助早期農水路改善經費1.32億元及緊急農水路改善經費1.33億元，及市府自籌編列市預算2.90億元，目前地政局及各區公所正如火如荼辦理中。

黃偉哲說，市政建設時常往都會區、人口稠密區集中，但是他認為市政建設要從民眾最關心、最切身的環境開始，尤其在鄉間地區，當地居民非常仰賴農路，把農路做好，讓農民工作與民眾通行能更順暢，是最重要的。捷運建設不一定能深入每一家、每一戶，但是農路之於當地居民，卻能達到這樣的效果，非常有意義。

▲台南市長黃偉哲24日前往新營區，視察新營（十二）農水路改善成果，改善成果全國第一。（圖／記者林悅翻攝，下同）

地政局長陳淑美表示，新營農地重劃區為1970年完成的早期農地重劃區，總面積2263公頃，前後歷經12次推動早期農水路改善作業。24日視察的新營(十二)農水路改善工程，於2021年9月開工，2022年4月完工，完成改善農路24條長度3958公尺，及水路27條長度3844公尺，經市府工程查核獲評甲等的優異成績。24日視察東西5 路、南北8路，改善前路寬僅為4公尺及3公尺，改善後路寬皆達6公尺，大幅提升大型農機通行運輸效率，且路側給、排水由土溝改善為鋼筋混凝土U型溝，改善後更為耐用，大幅增進灌排效率。

▲台南市長黃偉哲24日前往新營區，視察新營（十二）農水路改善成果，改善成果全國第一。（圖／記者林悅翻攝，下同）

姑爺里里長王月順表示，當地農路在改善前，有路面不平、路面狹窄的問題，大型農機具進出困難，感謝南市府團隊改善當地農路狀況，路面加寬、水路暢通，不僅對農民幫助很大，附近居民前來附近散步、運動，也都稱讚環境的改善。

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