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抗疫求職不打烊　台南就業中心推雲端面試徵才活動

▲動部勞動力發展署台南就業中心26日上午辦理線上面試媒合活動，求職朋友可於線上投遞履歷，將於當日協助求職朋友與廠商透過視訊連線進行面試。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲動部勞動力發展署台南就業中心26日上午辦理線上面試媒合活動，求職朋友可於線上投遞履歷，將於當日協助求職朋友與廠商透過視訊連線進行面試。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嚴峻疫情下，為協助企業伙伴和求職朋友安心求職，勞動部勞動力發展署台南就業中心26日上午10時至11時30分辦理線上面試媒合活動，求職朋友可於線上投遞履歷，將於當日協助求職朋友與廠商透過視訊連線進行面試，不僅減少人潮聚集的危機，又可獲取面試機會。

▲動部勞動力發展署台南就業中心26日上午辦理線上面試媒合活動，求職朋友可於線上投遞履歷，將於當日協助求職朋友與廠商透過視訊連線進行面試。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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家中沒有視訊設備的求職朋友，當天可逕至台南就業中心進行線上面試。為鼓勵民眾線上投遞履歷，台南就業中心準備精美防疫好禮贈送參加當天面試的求職者，想要找工作的朋友千萬不要錯過這個好機會。(線上報名網址：https://reurl.cc/q5r8Vy )

▲動部勞動力發展署台南就業中心26日上午辦理線上面試媒合活動，求職朋友可於線上投遞履歷，將於當日協助求職朋友與廠商透過視訊連線進行面試。（圖／記者林悅翻攝，下同）

26日當天邀請金智洋科技、特力屋、可成科技等三大知名企業於現場視訊面試，民眾在家即可參加面試，目前三家企業提供ERP系統分析師、前後端工程師、資訊工程師、現場儲備幹部、塑膠品管專員、生管人員、現場作業員、包裝技術員、SMT技術員、銷售專員、客服專員、社區開發業務專員等161個職缺。其中ERP系統分析師薪資上看50K；CNC儲備幹部、生管人員、資訊工程師、現場儲備幹部等月薪大約都有45K。求職朋友可進入報名網址查看職缺及相關工作內容，填寫個人資料及應徵的職缺，立即為自己覓得面試及就業機會。

▲動部勞動力發展署台南就業中心26日上午辦理線上面試媒合活動，求職朋友可於線上投遞履歷，將於當日協助求職朋友與廠商透過視訊連線進行面試。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南就業中心胡瑞娟主任表示，為因應疫情減少直接接觸的風險，就業中心將近期徵才活動改為線上辦理，透過「視訊面試」不僅可以防疫，且不用出門就可以獲得面試的機會，較前的實體徵才活動為便利，歡迎找工作的民眾來體驗新型態的尋職活動。台南就業中心預計在5月31日繼續辦理旅宿業線上徵才活動，喜歡此類工作的求職朋友請多利用線上投遞履歷。相關訊息歡迎撥打06-2371218洽詢。如果想了解更多的徵才活動，歡迎上「台灣就業通網站-徵才專區」查詢（https://reurl.cc/VXGbn5）。

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