控暴力男友餵毒、衣架插入！他辯「情趣」　性侵判無罪理由曝



▲台南一女子指控男友強行餵毒，又以衣架和手指性侵她，因缺乏證據，法官判男友無罪。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台南報導

台南一女子小芳(化名)報警指控同居男友毆打自己，之後警詢時，又表示遭男友強行餵毒、要她與他的小弟上床，因不滿她反抗，把她壓制在床用手指和衣架性侵得逞。經台南地院審理，家暴的部分判處男友徒刑8月；性侵部分因僅小芳單方面控訴，缺乏證據，判處無罪。

判決書指出，小芳與男友於2020年5月30日下午在同居住處發生爭執，男友出拳揍小芳腹部，將她推倒在地，又抓頭撞牆，小芳隔日趁男友外出時報警，並到醫院驗傷。

而後警詢時，小芳又加以指控，在家暴前3、4天的某日凌晨，2人爭吵後男友逼她吃FM2，還要她與他的小弟上床，承諾只要小芳照做，男友「就會好好跟她在一起」，後見小芳吃完藥在旁催吐，怒而將她抓到床上，用5隻手指和衣架角性侵，並拿手機要小芳對鏡頭比YA拍照，小芳表示，到此她已崩潰，對之後的事情全無印象。

男友訊問時也坦承有以手指、衣架插入小芳下體，但認為「平常會放東西到小芳的下體，是我們之間的情趣」，堅決否認有何脅迫行為。

台南地院經查，小芳因家暴報警時，並沒有提及被性侵一事；到醫院時，也並無針對性侵部分驗傷，雖事後到身心科的就醫紀錄顯示，小芳因與男友關係問題，有憂鬱、焦慮等情形，但並無法因此證明男友性侵，最後法官就家暴的部分，判處男友徒刑8月；至於性侵部分，因僅小芳單方面控訴，缺乏證據，判處無罪。