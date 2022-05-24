南投+1243！首批兒童BNT8500劑今到貨　明桶頭國小率先開打

▲中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數1243例。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數1243例，截至5月23日累計確診人數9132例，居家隔離人數2598例，今日已解除隔離1539例，居家照護人數4302例，各鄉鎮確診人數即時訊息詳見https://reurl.cc/2ZWkKO。

南投縣衛生局指出，全台學生染疫破14萬人，又以國小最多，除全縣高中以下各校自23日起暫停實體課程，改線上教學一週，希望減少病毒擴散，第一批5至11歲兒童BNT疫苗也於今天到貨，計有8500劑，將依據中央政策採校園集中接種方式辦理，由學校先行造冊，確定人數後馬上由衛生局及合約院所配合接種作業，不受停課影響，明天（25日）將於竹山桶頭國小率先開打。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼南投首批兒童BNT疫苗8500劑到貨，明天開打。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

衛生局補充，若中央配撥兒童疫苗充足，也將開放給76家合約院提供疫苗門診接種，仍請家長至合約院所接種前，先行電話確認診所是否有開瓶，或至衛生局網站（https://reurl.cc/7D4Dx5）查詢，避免白跑一趟。

縣府防疫應變中心提醒，兒童如出現抽搐、意識不佳、呼吸困難或有胸凹、唇色發白或發紫血、氧飽和度低於94%、肢體冰冷且皮膚斑駁、冒冷汗，或持續高燒、頭痛等症狀，應儘快送醫或通報119。

▲南投確診產婦順利產下男嬰、PCR陰性，為全縣第4例。（圖／南投縣政府提供）

此外，一名懷孕超過40週22歲確診產婦，於23日由草屯佑民醫院醫師接生，為全縣第4起確診孕婦生產案例，經PCR檢驗嬰兒為陰性，母子均安；據了解，該名孕婦因有家人確診，居隔期間出現上呼吸道症狀，自行快篩陽性，至佑民醫院PCR採檢後確診，後因為陣痛，由救護車緊急送醫，經醫師檢查即將臨盆，隨即由婦產科主任賴瑞益帶領醫療團隊為其剖腹接生，順利產下3318克男嬰。

衛生局表示，孕婦確診及產後6週內，可視狀況使用口服抗病毒藥物Paxlovid，若臨床醫師評估使用效益大於風險，經充分告知並獲同意後可使用，婦女用藥時若有意願持續哺乳，另需綜合評估餵哺母乳的益處，以及對嬰兒可能風險。