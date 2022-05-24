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南消消防訓練防疫不鬆懈　在地企業廟宇捐二大隊快篩護健康

▲南消第二救災救護大隊各分隊，防疫期間仍保持訓練不鬆懈，加強消防人員救災安全及增進體能，提升火災搶救之效能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲南消第二救災救護大隊各分隊，防疫期間仍保持訓練不鬆懈，加強消防人員救災安全及增進體能，提升火災搶救之效能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

COVID-19疫情陸續擴大，身為救災第一線消防人員，南消第二救災救護大隊各分隊持續堅守崗位，守護民眾的生命及財產安全，防疫期間仍保持訓練不鬆懈，加強消防人員救災安全及增進體能，以期救災時能順利執行任務及自身安全，提升火災搶救之效能。

▲南消第二救災救護大隊各分隊，防疫期間仍保持訓練不鬆懈，加強消防人員救災安全及增進體能，提升火災搶救之效能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第二大隊大隊長丁春能指出，每日均由各分隊幹部帶領同仁進行各項體技能訓練，以強化消防人員的迅速應變及救災安全性，訓練內容包含：個人防護裝備、水帶瞄子及梯間佈線、通風排煙、人命救助及mayday自救、水源供應及布署、美式梯架梯操作、強制進入、CCIO演練、車輛駕駛及器材裝備操作、熱顯像儀、定位燈、救援繩索及車禍救援組等救災技能。

▲南消第二救災救護大隊各分隊，防疫期間仍保持訓練不鬆懈，加強消防人員救災安全及增進體能，提升火災搶救之效能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另編排各項體能強化訓練包含：跑步、單槓、舉重、伏地挺身、平板支撐、負重訓練、折返跑、體適能等。各項訓練操作均嚴格要求分隊同仁事先做好防疫措施，確保分隊周遭環境及個人防護裝備完整狀況下，實施各項訓練，期許消防人員在每一次出勤都能做到完整的防護措施，先保護自己才能照顧好別人，同時為保障同仁救災及救護出勤安全。轄內在地企業及廟宇，更捐贈快篩試劑，提供二大隊供各分隊人員使用，以強化消防人員執勤安全。

▲南消第二救災救護大隊各分隊，防疫期間仍保持訓練不鬆懈，加強消防人員救災安全及增進體能，提升火災搶救之效能。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲南消第二救災救護大隊各分隊，防疫期間仍保持訓練不鬆懈，加強消防人員救災安全及增進體能，提升火災搶救之效能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局李明峯局長表示，災害現場環境突發案件變化多，搶救災害需要長時間耗用體力，惟有透過平日落實訓練，藉此提升自我體技能，讓各項災害搶救案件更為圓滿，除了每位人員完成三劑疫苗防護外，更配合平時的防疫安全措施，加上提供快篩可及性的安全監測，讓消防人員能安心執行各項勤業務工作。

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