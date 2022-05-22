出軌傷心地　新馬站5／31起不載客至明年底！29列車過站不停

▲新馬站將截彎取直，5月31日起停止載客。（圖／記者游芳男攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵6432次普悠瑪號2018年10月21日在新馬站出軌，奪走18條人命，台鐵規劃將新馬站截彎取直，由交通部鐵道局施工，配合工程，台鐵新馬站自5月31日起將暫停停車載客，預計每天約有29列車過站不停，明(2023)年底才能恢復載客。

普悠瑪號2018年在新馬站失速翻覆出軌，讓列車高速過彎安全備受關注，台鐵規劃將出軌的新馬站彎道納入截彎取直工程改善，新馬站改善範圍自武荖坑橋北端至蘇澳新站，雙線全長約2600公尺，新車站將北移1440公尺，新馬站曲線半徑從306公尺改成500公尺，預計耗資6億元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

配合交通部鐵道局東部工程處代辦台鐵局新馬站彎道改善工程施工需要，台鐵局也規劃5月31日起暫停辦理新馬站客運業務，台鐵表示，後續至移設新址啟用後再恢復客運業務，預估新馬站暫停停靠列車至明年底，順利的話，明年底新馬站工程完工後，將恢復載客服務。

根據時刻表顯示，台鐵新馬站目前每天約停靠29列車，且大多為區間車，台鐵表示，暫停辦理客運業務期間，搭車旅客可改至鄰近之蘇澳新站或冬山站乘車，為了未來更安全可靠的運輸服務，現階段造成不便之處，敬請見諒。