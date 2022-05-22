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被疫情害慘了！只2人候車　彰化客運下周減班停駛

▲彰化客運員林轉運站。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化客運員林轉運站。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

受到疫情影響，交通運輸連帶也受到波及，彰化客運公告因應學生停止實體上課，自下周一至周五(23日-27日)有5路線減班、經溪頭及台中停駛，上午4班次「9路」到溪頭剩61人，平日車水馬龍的彰化客運員林轉運站，雖然中午只有2名長者旅客候車，員工依然2小時揹著消毒水在四周噴灑一遍。

▲彰化客運員林轉運站。（圖／記者唐詠絮攝）

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記者今天接近中午至彰化客運員林轉運站直擊，大廳內有2名長者正在候車，為了旅客的健康安全，員工每2小時在客運大廳及四周圍噴灑防疫消毒水，而站前則停滿返程的車輛，一名駕駛司機員透露，一早來回2趟南彰化路段，只有8人上下車，比往常載運的乘客短少很多。

▲彰化客運員林轉運站 。（圖／記者唐詠絮攝）

由於彰化客運最大的客源是以學生為主，接下來碰到學生畢業潮及防疫停止到校，顯見對營運衝擊非常的大，目前先採減班，再與縣府討論再做出評估。

▲彰化客運員林轉運站。（圖／記者唐詠絮攝）

彰化客運貼出旅客公告，為因應疫情及高中職本月23日到27日改採線上教學，除了「6936」高鐵台中站到鹿港（台灣好行祈福線）、（6936A)高鐵台中站不變外，其他實施減班有9條線班次，包括「6883」台中─溪頭（經高台中站）「台灣好行路線」、「6900」彰化─鹿港（經馬鳴山）、「6906」彰化─水尾（經和美）、「6907」彰化─水尾（經中寮）、「6909」鹿港─草屯（經彰化）、「6917」彰化─南投（經南崗）、「6918」彰化─南投（林子頭）、「6933」鹿港─彰化─台中、「6934」水尾─彰化─鹿港。

停駛的路線則有「6870」台中─溪頭（經南投、鹿谷）、「6908」水尾─草屯（經彰化）、「6935」水尾─彰化─台中。

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