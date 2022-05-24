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快訊／休旅車撞進五分埔雞肉飯店　傷亡不明警消緊急排除中

▲▼信義區轎車爆衝進騎樓的雞肉飯餐廳內，目前傷亡人數不明 。（圖／翻攝自信義區二三事）

▲信義區休旅車爆衝進騎樓的雞肉飯餐廳內，目前傷亡人數不明 。（圖／翻攝自爆料公社）

記者邱中岳、林冠吟／台北報導

台北市信義區五分埔松山24日下午2時許發生一起車禍意外！一輛黑色休旅車疑為閃避左轉機車，當場撞進一間鑫營雞肉本舖內，因而牽連停在一旁的小貨車與5台機車，而副座的女乘客輕傷送醫，至於詳細肇責歸屬仍有待進一步調查釐清。而網友見狀也忍不住驚呼，「直接開進去換雞腿？」、「餓成這樣」、「車子很想吃雞肉飯」。

北市信義區松山路在24日下午1時許，1台休旅車沿松山路行駛，但為了閃避左轉的機車，進而猛打方向盤，整台車先撞上路邊的小貨車，再衝進騎樓，遭牽連的小貨車也撞倒停放路邊的5台機車。

▲▼信義區轎車爆衝進騎樓的雞肉飯餐廳內，目前傷亡人數不明 。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲信義區轎車爆衝進騎樓的雞肉飯餐廳內，目前傷亡人數不明 。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，70歲的林姓男子，在24日下午1時許，開車行經松山路時，卻為了閃避準備左轉的23歲陳姓男騎士，整台車撞上路邊停放的小貨車後，再衝進騎樓。

無辜遭殃的小貨車，也因此撞上放在路邊的5台機車，可見撞擊力道之大，最後警方到場對小客車駕駛以及騎士進行酒測，最後酒測值為0，小客車副駕駛的周女身上有擦挫傷，也送往醫院治療，目前警方也將釐清肇事責任。

▲▼信義區轎車爆衝進騎樓的雞肉飯餐廳內，目前傷亡人數不明 。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲信義區轎車爆衝進騎樓的雞肉飯餐廳內，目前傷亡人數不明 。（圖／記者邱中岳翻攝）

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