「東方貴公子」台南燒胎畫圈圈　警方出手...囂張駕駛下場出爐

記者林悅／台南報導

台南市警四分局，23日接獲民眾告發指出，有網友於臉書社群平台張貼車輛在安平觀夕平台「甩尾」的影片，警方24日下午傳喚42歲顏姓駕駛人到案說明，除依公共危險罪嫌送辦外，另處駕駛人6千元以上、2萬4千元以下罰鍰，改裝車輛部分將另函請環保及監理機關依權責檢驗車輛並裁罰。這輛囂張燒胎的轎跑車，是有「東方貴公子」之稱的Infiniti 旗下G37 Coupe。

▲42歲顏姓男子涉嫌在台南安平觀夕平台附近「甩尾」，市警四分局傳喚到案說明，並依公共危險罪嫌送辦，並製單舉發及函請環保及監理機關檢驗裁罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警四分局經檢視影片內容，認為該車危險駕駛之行為已違反刑法第185條第1項致生公共危險罪，四分局並於24日下午3時許通知車輛駕駛人42歲顏姓男子到案說明，全案將依公共危險罪嫌移送台南地檢署偵辦，另違反「道路交通管理處罰條例」部分，四分局將依照道路交通管理處罰條例第43條製單舉發，處駕駛人6千元以上、2萬4千元以下罰鍰；有關改裝車輛部分將另行函請環保及監理機關依權責檢驗車輛並裁罰。

四分局分局長王子雄呼籲，危險駕車易造成事故發生，所有駕駛人應依號誌行駛，以維護自己及其他用路人的安全。本分局亦將加強執法，務必遏止危險駕駛行為發生。