睽違14年！中職重返台東首戰今開打　中信兄弟對壘桃猿拚隊史首勝

▲中職重返台東首戰今開打。（圖／記者楊漢聲翻）

記者楊漢聲／台東報導

睽違14年中華職棒例行賽24日重返台東，為了提供球員及球迷最棒的台東棒村場比賽與觀賽場地，縣府教育處及中信兄弟球團人員昨晚仍持續進行球場最後夜間照明測試調校工作，縣長饒慶鈴感謝團隊的辛勞，也特別到球場關心中信兄弟的練球狀況，並贈送台東好禮，由於2隊有多位台東子弟，饒慶鈴也請線上登記獲得回饋票券的鄉親，踴躍到球場觀賽加油，鄉親也可收看緯來體育台或MOD博斯體育一台欣賞精采賽事。



台東縣政府表示，中華職棒上一次在台東棒球場安排例行賽是2008年3月30日，當年度賽事由兄弟象隊（中信兄弟前身）與統一獅隊交手，2022年中華職棒33年例行賽台東場，今天晚間6點35分首戰將由中信兄弟安排主場迎戰樂天桃猿隊，桃猿隊派出本土投手黃子鵬先發，兄弟則派出洋投德保拉應戰、力拚隊史在台東首勝。



中信兄弟於昨日下午抵台東棒球場練球，先行熟悉球場各種狀況與設施，縣長饒慶鈴也特別前去關心，並贈送台東好禮，也向隊中幾位台東子地問候，中信兄弟回贈縣長饒慶鈴1件繡有名字的球衣。

教育處及中信兄弟球團人員昨晚也在球場做最後夜間照明測試，不過，晚間6點30分左右，台電志航路高壓融絲鍊故障，造成第一棒球場的照明設備約有4個小時無法正常運作，經緊急聯繫台電完成搶修，8點就恢復照明，台電工班表示，可能因為近日連雨導致高壓融絲鍊絕緣劣化，目前台電預計把保險絲從原本25A增加到40A，希望讓睽違14年的中職來台東的球賽能順利舉辦。

今明2天中信兄弟隊與樂天桃猿隊的2連戰，兄弟陣中包括張志豪、陳子豪、楊志龍、李聖裕、高宇杰都是台東出生的球員，而對手樂天桃猿投手王躍霖，也是首度回到台東參與職棒賽事。有趣的是，台東史上第1場中職比賽勝投，正是兄弟牛棚教練林恩宇，而且還是完投勝。

縣府提醒線上登記獲得回饋票券的鄉親，下午2點起可備妥索票序號及身份證明文件，前往棒球場一壘售票口進行兌換，現場剩餘票券則自比賽當日下午5點起開放現場縣民排隊，並於6點至6點35分開放領取，每人以領取1張為原則，至多2張且不開放選位，民眾仍須備妥身份證明文件(身分證V或設籍台東)兌換，也歡迎鄉親可收看緯來體育台或MOD博斯體育一台欣賞精采賽事。另外，棒球場停車空間有限，敬請民眾停放周邊，並避免影響交通及住戶出入。