台東關山慈濟醫護辛苦了　民代送餐點加油打氣

▲感恩醫護人員疫情期間辛勞，民意代表買餐點加油打氣。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

肺炎疫情發展至今每日的確診人數仍持續增加中，醫療院所除了原本的看診醫病外，還得針對疫情的發展變化投入相當的醫護人力資源。而台東關山慈濟醫院是縱谷地區唯一設置有PCR採檢的醫療機構，為了感謝醫護人員的辛勞，鎮民代表會主席特地前往加油打氣。



民眾若是使用家用快篩檢測呈現「陽性」反應時，往往會再選擇前往醫療院所進行PCR核酸檢驗。在疫情期間無論是民眾或是醫護人員都承受不小的壓力，尤其是在第一線負責防疫採檢的急診醫護人員。尤其有些民眾在等待檢驗報告結果的時候會不耐煩，常常抱怨或對醫護人員說話大小聲。



台東縣關山鎮民代表會主席林峯源等人特地前往關山慈濟醫院慰問醫護人員，林峯源指出，感謝慈濟醫院對縱谷地區醫療服務的付出，尤其疫情期間的辛勞更是令人感動。關山慈濟醫院潘永謙院長代表接受並表示，醫護人員克盡職責做好本份就是希望能和民眾齊心抗疫，很高興能得到地方社區的肯定與鼓勵。



縱谷地區自疫情爆發以來確診病例數已經累計超過900人，疫情期間每天在關山慈濟醫院的急診室外總有民眾前來等待進行PCR採檢作業。醫院表示，縱谷地區近來的確診人數的確增加不少，除了成人自己外也有些是家長帶著國小學童或幼童前來；有的小朋友採檢過程哇哇大哭，也令醫護人員非常心疼。醫院也呼籲符合注射疫苗的對象應儘速完成施打，在日常生活應配戴好口罩避免群聚，也希望能早日恢復以往的健康生活。