營建噪音超標限期未改善者　最重可罰18萬元

▲營建噪音超標限期未改善，最重可罰18萬元。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣積極發展觀光與經濟，公共建設、工商開發建設及房屋新建或整建等各式營建工程林立，但施工過程不免產生噪音，如果沒有妥善防制，容易影響周遭居民的安寧，成了壞鄰居。台東縣環保局統計今年1至4月共計受理54件營建工程噪音陳情案件，其中以上午進場施工時段，動力機械操作產生的噪音居多，多數案件雖經勸導改善，或部份經量測噪音符合管制標準，但還是要呼籲營建業者，做好噪音防制措施，共同維護安寧的生活環境，如經量測噪音超過管制標準，依噪音管制法限期改善而未改善，可罰款1萬8千至18萬元，呼籲切勿跟自己荷包過不去。

環保局則指出，營建工程在不同施工階段使用的機具帶來的音量及特性也不盡相同，建議營建業者可遵循噪音防制措施，使用低噪音機具及工法，機具及車輛定期維護保養，機具裝設防音、隔音及減振設備，工地周圍搭建臨時隔音牆或圍籬，主動向近鄰說明建案施工狀況，機具操作限制時段勿操作等。

環保局呼籲，營建業者應落實工地噪音防制措施，維護社區安寧，做1個敦親睦鄰的好厝邊。也請民眾一起來監督我們的環境，如果發現營建工程噪音妨礙安寧時，請撥免費專線0800-066-666、環保局電話（089）221999，或透過手機APP「公害報報」、環保署公害污染陳情網路受理系統https://ww3.epa.gov.tw等管道陳情，環保局24小時全年無休受理。