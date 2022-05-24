老婆確診天天睡同張床！第6天「他快篩仍陰性」：我沒打過疫苗

▲原PO照顧老婆，卻都沒有被傳染。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者施怡妏／綜合報導

本土疫情升溫，常常可以看到一人確診，全家確診的案例，不過一名網友表示，老婆打了3劑疫苗，18日快篩陽性，PCR確診新冠肺炎，他每天照顧老婆，天天睡在一起，老婆確診6天後快篩仍是兩條線，但他竟然一直都是一條線，「而且我沒打過疫苗」。對此，有網友表示自己也沒打疫苗，疫情爆發至今也都沒確診。

原PO在臉書「爆怨公社」發文，老婆已經打完3劑疫苗，18日快篩陽性，當天就做PCR檢測，19日收到確診通知，身為老公的他，扛起照顧老婆的責任，兩人也天天睡在一起。老婆確診第6天快篩仍是兩條線，不過，沒打過疫苗的他，「從老婆出現陽性開始至今依然是陰」，但他不認為自己是天選之人，「我都懷疑之前染疫過，產生抗體才會一直陰性」。

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貼文一出，有網友指出，自己也沒打過疫苗，「我沒打疫苗，只要去各大場所像醫院或去產檢，回來都一定快篩，都陰性」、「我也是完全沒打過疫苗，疫情這麼久了依然沒事，上班時戴著口罩，多多用酒精洗手，下班了馬上回家，僅此而已，不是說我故意不去打疫苗，而是看到有人因為打疫苗而去世，你完全不知道你施打了會怎麼樣，每個人都有權利選擇要不要施打疫苗，每個人的體質都不一樣」。

▲施打疫苗可以降低感染後產生重症的狀況。（示意圖／記者湯興漢攝）

網友建議他要保護自己，「你是天選之人，不過還是做好防疫，畢竟這段時間你會比較辛苦」、「疫苗是防重症，希望早日康復」、「病毒千變萬化，你還是保護好自己，畢竟你還沒施打疫苗」、「我朋友也跟你一摸一樣，我們也懷疑他早就確診過了，或者他就是那10%的免疫者」。

也有網友指出，「疫苗是為避免重症發生機率，你選擇不打疫苗是你的自由，只要確診引發重症時不要又怪東怪西的，但如果你是那個輕症驗不出陰陰陽陽無症狀感染者到處亂跑，就會帶給別人染疫的風險」。

▲網友建議原PO還是要做好防疫。（示意圖／記者林敬旻攝）

本站曾報導過《僅10%「天選之人」不會確診！ 專家分析3關鍵》，國家統計局（ONS）一份截至4月中的報告顯示，英國每10人中就有9人至少感染過一次，全國只有約10%人口從未確診過，代表這些人可能存在罕見的基因變異，能夠免於感染COVID-19。

而小兒科醫師張博揚則在臉書指出，如果你周遭一堆人確診，而明明有拿下口罩聚餐接觸，卻總是快篩陰性，「別多想，你不是那10分之1的天選之人，你只是之前悄悄地確診而不自知。」