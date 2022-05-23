北市批蔡英文「暗崁」資訊　黃珊珊：中央未超前部署防疫物資

記者袁茵／台北報導

台北市政府發言人陳智菡22日晚間批評，總統蔡英文於今年4月僅召集綠營首長開會，未邀請疫情已經升高的2名雙北首長，質疑蔡英文把重要防疫資訊「暗崁」、草菅人命。台北市副市長黃珊珊表示，防疫物資應由中央超前部署，但在政策開放過程中，卻沒有跟著步驟做相關準備。

由於台北市長柯文哲確診，由黃珊珊代理出席防疫專責天使誓師記者會，並且於會後受訪。針對陳智菡22日晚間質疑中央「暗崁」防疫資訊一事，黃珊珊回應，其實從春節開始時，大家就已經發現國外有非常嚴峻的疫情，而北市府也做了很多研究，3月也一直提及「台灣沒道理這麼安全」，觀測香港、上海、日本與南韓疫情，台灣不太可能置身事外。

黃珊珊提及，中央於3月將入境居家檢疫14天管制改為10天後，北市府就有預估3月17日疫情將延燒，「這些資訊不需要『暗崁』，這些資訊只要做過研究就會知道。」這也是柯文哲可以在3月預估4月疫情爆發的原因，重點是既然已知這個資訊，究竟大家做好準備了沒？從現在回過頭看，「顯然我們即使知道這些資訊，可能也沒做好萬全準備，包括藥品、兒童疫苗、快篩劑等。」

黃珊珊指出，資訊是打仗的最基本情報，可能中央也有這些資訊，而地方政府認真研究的話，也可大概推估出來，「因為我相信防疫物資應該是由中央超前部署，但顯然這次（政策）開放過程裡面，沒有跟著這步驟做相關準備，這是比較可惜的。」

▼黃珊珊出席防疫專責天使誓師記者會。（圖／北市府提供）