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金門+88「分屬6家庭、4職場群聚」！　部金專責病床空床數曝

記者林名揚／金門報導

金門縣今(23)日新增88名確診者(K1348-K1436)，確診累計1,436例，目前收治中52例，無症狀或輕症44例、中症2例、重症6例，確診者居家照護701例。另經衛生局疫調，密切接觸者新增匡列居家隔離者135人，目前居家隔離220人，解除居家隔離122人；針對今日新增確診者的相關密切接觸者，疫調持續進行中，相關數據會因疫調結果而有所差異。

▲▼金門0523。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門今新增本土88例。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

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金門新增88例，其中男性54例、女性34例，年齡介於未滿5歲至60多歲，年齡分布：5歲以下6例、6歲至12歲3例、13歲至19歲14例、20歲至29歲14例、30歲至39歲13例、40歲至49歲12例、50歲至59歲16例、60歲至69歲10例。校園部分學生與教職員，幼兒園2校4人、國小5校6人，國中2校4人、高中職2校6人、大學1校4人。

個案分屬6個家庭群聚案共有14例、4處工作職場群聚案共有21例。另部立金門醫院負壓及專責病床總床數40床，目前使用14床，尚有空床26床。

▲▼金門0523。（圖／記者林名揚翻攝）

縣府指出，衛生福利部石次長本(23)日上午表示，使用家用快篩試劑陽性者，並經醫師診斷為確診者，本週會宣布全國施行，再次強調，本縣會配合中央政策施行，鄉親可以選擇採行快篩陽，經醫師診斷為確診者的新制，但因考量目前本縣檢驗量能仍充足，以及PCR檢測精確度較快篩試劑高，本縣現階段仍以朝正確診斷為主要原則，以兼顧「正確診斷」與「迅速診斷」，採取雙軌併行供鄉親選擇。

許多鄉親關心的本縣住宿型長照機構院內感染的情況，縣府表示，該住宿型長照機構，自5月8日至19日止，共發生12名確診個案，且均在本縣每日公布的確診個案裡作報告。自5月19日起已無新增個案，故該長照機構疫情防治專案已告一段落。

再次呼籲鄉親，未施打疫苗者，能儘速施打，保護自己也保護他人，同時也應儘量少涉足KTV等具高風險與密閉場所，並減少餐聚、飲宴等活動；職場應避免共餐，脫口罩用餐時減少交談，除用餐外勿脫口罩；另確診者於居家照護或隔離期間，應加強居所清消，例如門把、開關、遙控器、衛浴設備等，減少病毒殘留導致感染。

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