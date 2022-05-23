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台南開放兒童疫苗預約　1萬劑瞬間搶光家長哀號！衛生局回應了

▲台南市長黃偉哲22日宣布自5月23日0時起，5-11歲輝瑞BNT兒童劑型疫苗可於「台南 COVID-19 疫苗接種預約系統」預約，計有3萬劑可供預約。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲黃偉哲22日宣布自5月23日0時起，5-11歲輝瑞BNT兒童劑型疫苗可於「台南 COVID-19 疫苗接種預約系統」預約，計有3萬劑可供預約。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲22日宣布自5月23日0時起，5-11歲輝瑞BNT兒童劑型疫苗可於「台南 COVID-19 疫苗接種預約系統」預約，計有3萬劑可供預約，25日開始施打，惟傳出民眾一早預約時，傳出1萬劑疫苗額度被搶光，台南市衛生局指出，衛生局會視預約情況滾動式檢討，視際情況撥捕劑量，請民眾不用過度擔心。

黃偉哲22日主持線上防疫記者會，宣布自5月23日0時起，5-11歲輝瑞BNT兒童劑型疫苗可於「台南 COVID-19 疫苗接種預約系統」預約，並於5月25日開始施打，請家長在系統上勾選就近的醫療院所，攜帶孩子的健保卡、身分證（若沒有身分證，只需攜帶健保卡），前往施打。

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黃偉哲進一步指出，5-11歲的輝瑞BNT兒童劑型疫苗於23日下午才會送達台南，再經過整理後，於5月24日配送至各合約醫療院所，5月25日開打，對於網路上有民眾關心奇美醫院已有500劑疫苗可供施打一事，黃偉哲也回應表示，奇美醫院沒有加入台南打疫苗的預約系統，是由院方收到疫苗後自行開打，黃偉哲特別強調，台南有3萬多劑BNT兒童疫苗，請家長不要擔心。

▲台南市長黃偉哲22日宣布自5月23日0時起，5-11歲輝瑞BNT兒童劑型疫苗可於「台南 COVID-19 疫苗接種預約系統」預約，計有3萬劑可供預約。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局表示，台南市青少年與兒童第一、二劑（基礎劑）COVID-19疫苗除了透過校園集中接種外，也可選擇網路預約，由家長陪同前往施打。其中5-11歲的輝瑞BNT兒童劑型疫苗明(23)日0時起開放預約，6-11歲兒童莫德納疫苗則是即日起就可預約。至於12-17歲青少年施打疫苗部分，其中第一、二劑的莫德納持續開放網路預約外，青少年BNT疫苗也是於23日0時起開放網路預約，30日開始接種。衛生局也提醒民眾，未滿18歲的兒童及青少年接種COVID-19疫苗須由家長陪同，並簽署「COVID-19疫苗接種通知說明及意願書」，接種當日攜帶健保卡、身分證、接種紀錄卡(黃卡)等證件前往。

▲台南市長黃偉哲22日宣布自5月23日0時起，5-11歲輝瑞BNT兒童劑型疫苗可於「台南 COVID-19 疫苗接種預約系統」預約，計有3萬劑可供預約。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市衛生局指出，台南打疫苗平台」系統23日0時前已撥出1萬劑疫苗，會採滾動式隨時檢討，視民眾預約情況、各區分布的各醫療院所預約情況，再逐一撥捕設定。

惟23日上午傳有家長指出，要上「台南打疫苗」平台幫孩子預約施打般苗時，竟發現BNT疫苗名額已被預約完，根本無法進行預約，市長不是說有3萬劑BNT兒童疫苗，怎會一早就被搶光？是不是疫苗量能沒有那麼多？家長都很心急打不到疫苗！

▲台南市長黃偉哲22日宣布自5月23日0時起，5-11歲輝瑞BNT兒童劑型疫苗可於「台南 COVID-19 疫苗接種預約系統」預約，計有3萬劑可供預約。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市衛生局表示，計獲撥補3萬劑兒童BNT疫苗，衛生局於23日0時預約前，已將1萬劑疫苗按台南市37區及各特約醫療院所預約量能，分別在「台南打疫苗平台」系統上做設定，因事先不知民眾預約的狀況，無法預先評估各醫療院所實際施打疫苗的量能，必須採滾動式隨時檢討，視民眾預約情況、各區分布的各醫療院所預約情況，再逐一撥捕設定，而非一次將3萬劑總量掛上系統，而不去掌握評估實際量能，造成防疫量能使用未能最有效率應用。

衛生局強調，會隨時依「台南打疫苗平台」實際預約情況，逐一撥補疫苗量能，讓每一位想打疫苗的民眾，都能夠打到疫苗 ，請家長不用過度擔心。

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