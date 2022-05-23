佛光山南台別院三皈五戒典禮　黃偉哲感受佛法甘露灌頂為民祈福

▲佛光山南台別院舉辦三皈五戒典禮，恭請佛光山住持心保和尚主持證盟傳戒，台南市長黃偉哲也出席典禮，見證五戒者及皈依者完成儀式，並與現場近500位信眾，一同感受佛法甘露灌頂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



佛光山南台別院22日舉辦三皈五戒典禮，恭請佛光山住持心保和尚主持證盟傳戒，台南市長黃偉哲也出席典禮，見證五戒者及皈依者完成儀式，並與現場近500位信眾，一同感受佛法甘露灌頂，也祈求疫情早日止息，世界和平，世人皆平安吉祥。



市長黃偉哲表示，宗教有安定人心的力量，尤其這兩年全球面臨疫情侵擾，加上近期烏俄戰爭，民眾更需要宗教給予人心支持，並從此當中學習到處世智慧。感謝佛光山長年推動各式講座及活動，讓人們生活在台南，更能感受到平安喜樂。

台南區總住持滿舟法師表示，今日與會包括市議員蔡旺詮等共487位民眾發心求授三皈依，成為佛教徒，更進一步受持五戒，發願不殺生、不偷盜、不妄語、不邪淫、不飲酒。

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心保和尚為戒子開示：「大師告訴我們，我是佛！每個人都有成佛可能，受持三皈五戒是未來成佛種子，日常要多親近道場，思維法義，在法上用功，自然能解脫自在。」心保和尚叮嚀戒子，世間種種變化，念頭隨時生生滅滅，佛陀對世間真理有所覺悟，世間是因緣所成，知道因緣法，就知道世間幻化，知道無我，就能斷除貪瞋痴，而能解脫自在。

國際佛光會署理會長慈容法師肯定大眾發心，疫情期間受持三皈五戒意義非凡，為大眾講解受持五戒的意義，恭喜大家人生更上層樓。

蔡旺詮市議員提及自己今天實現長期以來的想法，受持三皈五戒可以讓自己身心靈達到更高提昇，對世間有更好的祈求，希望疫情之下社會更祥和，大眾身心健康。

佛光山為弘揚佛陀戒法，加強弟子行門教育，並淨化社會人心，故特別啟建甘露灌頂三皈五戒典禮。佛光山住持心保和尚開示，「皈依」讓身心有了依靠，讓福慧增長，去除煩惱，解脫自在。而「五戒」，為不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不飲酒。「戒」並不是束縛，佛陀制定戒律，讓修行有更明確的依靠。