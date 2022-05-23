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快訊／高雄+7266！高中以下暫停實體課7天　國小仍有3481人到校

記者許宥孺／高雄報導

高雄市23日新增7266例本土個案，市府下午召開防疫記者會說明疫情狀況，教育局表示，今起高中以下暫停實體課程7天，但學校仍提供基本照顧服務，統計國小有3481人、約2.72%，幼兒園到校率16%。

今日高雄疫情狀況，居隔期間陰轉陽1496例，外縣市旅遊史110例，密切接觸者5507例(同住親友2078例、餐飲娛樂878例、職場環境1980例、高風險區域571例)，新案疫調中有153例。

▲高雄市長陳其邁說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

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▲高雄市長陳其邁說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

▲▼ 。（圖／高雄市政府）

市長陳其邁表示，高雄近五日確診曲線處於相對平緩，差不多都是7000例，北部地區這幾天突然下降，判斷PCR預約採檢時間都在兩、三天前，也就是周末採檢數降低，造成曲線看起來往下走，換句話說，北部地區仍有快篩陽患者還未進行PCR；但台中、高雄、台南確診人數相對少，檢驗量能仍夠，以高雄來說，23個採檢站很快就能篩檢到，像是車來速大約半小時就能結束。

▲▼ 。（圖／高雄市政府）

衛生局簡任技正潘炤穎指出，隔離期間陰轉陽比例屢創新高，象徵著匡列者、同住家人風險有上升趨勢，家人之間如何不造成傳染？其實市府也一直強調，落實家人之間不同處同空間、戴口罩、接觸物品或家具都要進行清消。

今日高雄校園疫情狀況，高中職、國中、國小、幼兒園快篩陽性或確診人數達116人，暫停實體課程、防疫假有9022人，相較昨日增加300多位，增加部分主要是在原先匡列者陰轉陽，但因個案都在居隔期間，因此風險不高。

教育局長謝文斌表示，高雄市今(23日)起線上教學7天，今天是線上教學第一天，呼籲學生上課時間盡量在家學習，不前往人潮聚集點，避免染疫風險。另外，若家長無法照顧孩子，學校、幼兒園、課照中心仍需提供基本照顧服務，今日國、高中到校人數約1%，國小有3481人，約2.72%，幼兒園到校人數16%。
 

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