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線上課沒關麥克風「啪啪聲全程放送」　妹子嬌嗔：黏黏的我不行了

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲老師趕緊提醒同學要關麥克風。（圖／翻攝自Dcard）

記者曾筠淇／綜合報導

受到疫情影響，許多學校都改採線上教學，只是有些學生遠距上課時，記得關鏡頭卻忘記關麥克風，進而鬧出糗事。就有網友貼出一段影片，疑似是女學生在課堂中做「愛做的事」，卻未關閉麥克風，讓老師尷尬得不得不出聲提醒。

男網友在Dcard上，以「有同學麥克風沒關喔」為題發文表示，他在IG上看到這段影片，光聽聲音就讓他覺得很刺激，是在玩白膠嗎？原來是有女學生疑似在課堂上「做其他事」，但卻忘記關麥克風，才會讓全班聽到尷尬的聲音。

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從影片可以聽見，女學生先是發出謎樣叫聲，接著嬌嗔「黏黏的」。老師起初未聽清楚，還問學生「什麼事？」並自言自語「這要怎麼打題目啊？」後來，女學生則喊「啊～嗯～我不行了，肚子痛～」這時老師才驚覺不對勁，急提醒「有同學麥克風沒關喔！」

這段影片引發網友熱議，「同樣都是上課，怎麼那堂課比較好玩」、「刺激喔」、「城裡人真會玩」、「老師：要不就關麥克風，要不就開鏡頭」、「太尷尬了吧」、「江蕙表示：炮仔聲」、「上這堂課的人會被旁邊的人誤會在看片片」、「老師好淡定，我快笑死」、「她都說自己快不行了，這已經是求救信號了，還不快去救她」。

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