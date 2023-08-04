男友姊洗完澡「只穿內褲」狂晃！她看傻：姊弟出門還會牽手

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者朱祖儀／綜合報導

許多人在家裡會穿得休閒一點，但如果有外人在場，會改變穿著嗎？一名女網友透露，先前陪男友回家拿東西，結果走進去發現男友姊的下半身竟然只穿一件內褲，且男友和姊姊出門還會牽手，讓她覺得很介意，「這樣真的是正常的嗎？」文章曝光後掀起討論。

原PO在Dcard發文表示，最近陪男友一起到姊姊的房間拿東西，她有先在門口待一下，等到2人開始對話並得到姊姊同意後才走進去。結果發現姊姊下半身只穿了一條內褲，還腿開開在滑手機，直到她進門才拿棉被蓋住，之後她一直很在意這件事情。

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不僅如此，她和男友家人出遊，結果男友姊姊洗完澡後，同樣只穿著一件上衣和內褲就在他們面前晃，她當下非常無言，「我都在你面前了，為什麼不穿褲子？」且男友和姊姊出門，碰到人多的時候也會牽手，「姊弟感情好是好事，但是這樣真的是正常的嗎？我真的有點介意」。

不少人看到後紛紛表示，「人家都這樣相處20幾年了，你一個外人管太寬」、「介意就分手，畢竟是他們家務事，你還只是他的女朋友，不是他老婆」、「我自己是當人家姊姊的啦，要是我弟哪天交一個像你這樣的女友，我絕對不擇手段也要把那女生轟出我家」、「我姊也會在我面前裸體啊，但說真的家人根本不想看，只覺得傷眼」、「說句實在話，我是不知道這樣是否正常，可是如果接受不了分了吧，因為換不了姊姊，但可以換妳」。

事後原PO表示，自己也有一個弟弟，但因為他們家習慣比較保守，不會在家人面前全裸或只穿內褲，所以看到的當下比較驚訝，也沒有要求男友姊姊在家要穿褲子。她也強調不會吃姊姊的醋，只是現在才發現很多人的家庭比較開放，在兄弟姊妹面前會裸體，「真是大開眼界」。