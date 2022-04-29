男友聽隔壁啪聲秒衝浴室！她突襲驚見「通紅屁屁」太震撼…網笑翻

▲原PO經常會聽到隔壁傳來激戰的聲音。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

網搜小組／閔文昱報導

隔音對大樓或公寓住戶來說非常重要，尤其聽到鄰居的激烈叫床聲，真的會讓人很害羞，一名女網友表示，她時常在浴室聽見隔壁傳來「鼓掌」的聲音，某次男友聽到後，立刻從床上站起來並衝去洗澡，過沒多久她的浴室也傳出非常大的PAPA聲，結果當她前去查看，瞬間就被眼前的衝擊畫面給嚇傻，文章一出，引發熱議。

一名女網友在Dcard發文表示，大學時期她和跟男友一起住在套房，隔壁則住著一名體力應該很好的男生，因為常常會在浴室聽見隔壁傳來鼓掌的聲音。某天她和男友一起回到房間後，又聽見隔壁浴室傳來陣陣掌聲，結果男友突然從床上站起，說了一句「我要去洗澡」後，就獨自前往浴室。

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▲原PO分享奇葩際遇。（圖／翻攝自Dcard）

原PO指出，男友進浴室不久後，就傳來非常大的PAPA聲，她以為男友在看片還開很大聲，於是立刻開門突襲，不料映入眼簾的，竟是男友打開蓮蓬頭讓水沖在自己身上，並且用手拍打自己屁股的畫面，「手掌拍著屁股夾雜著水聲，看著被拍紅的屁股，我目瞪口呆。」而男友這時還用氣音跟她說，「不！能！輸！」讓她傻眼直呼，「你不要這樣～我以後走出去遇到鄰居會很尷尬！」

原PO補充，他們後來有一次乾柴烈火時，男友突然用手指揉了揉她的耳朵，並說「我看看要怎麼把這台手機從震動改成鈴聲」。她則心想，「我想到旁邊有住人…就沒辦法變成鈴聲欸。」有趣的互動一曝光，馬上吸引3300多名網友按讚，130多則留言。

不少網友紛紛笑稱，「結果隔壁的男生也是在廁所拍屁股，2個男的在廁所洗澡，啪啪聲此起彼落」、「以為打開浴室門會看到鄰居男跟你男友」、「改天他跟隔壁的男生互拍屁股，這樣通紅的屁股，就也不會被你發現了」、「天啊妳男友太好玩了吧，若是有這種朋友一定很有趣」、「不能輸那句我笑了」。

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