中重症+173！兒童染疫重症累計14例「6人腦炎、4人死亡」

記者趙于婷／台北報導

台灣今再增173例中重症個案，其中有130人是中症、43例重症。另增40例死亡個案，死亡個案中有2例是兒童，其中1人併發腦炎死亡。根據統計，目前總共累計14例兒童重症，其中有6例腦炎、4例死亡，而最小個案是今日公布的1歲男童。

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

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醫療應變組副組長羅一鈞說明，目前兒童腦炎有增加趨勢，因此專家也提出治療指引，針對兒童神經及性照護提出重點包括要注意顱內壓升高，如果有這種表徵的話，要用藥物降腦壓，必要時可以使用低溫療法或手術方式降腦壓，另外針對新冠本身感染可用抗病毒藥物，另外免疫激素可能會增加，也可以使用類固醇或免疫蛋白等。

而今日死亡個案中，有2名是小小孩，分別是1歲男童和3歲男童，1歲男無慢性病史，在家裡午睡，被家人發現昏迷叫不醒，緊急送醫急救無效，法醫相驗並沒有外傷，排除兒虐，但醫院急救採檢確定PCR陽性，判定新冠肺炎造成。

另一名3歲男童沒有慢性病史，5/16發燒38度多，快篩陽性，到醫院採檢PCR後返家，5/17高燒41.3度，四肢發紺到急診就醫，出現意識喪失、頭部僵硬、四肢痙攣和抽搐，有肺炎和腦水腫情形，合併嚴重腦炎缺氧、心律不整以及神經性休克，經過瑞德西韋、降腦壓治療仍不治，在5/21病逝。而該個案也是第6名兒童腦炎個案，第3例兒童腦炎死亡。

此外，還有一名20多歲男性是重症個案，本身沒有打任何一劑疫苗，有慢性神經系統方面疾病，染疫後有肺炎情況合併呼吸窘迫情形，目前在加護病房治療。

羅一鈞也再次提醒，兒童腦炎重症前驅8大症狀，提醒家長要特別留意，包括體溫大於41度、意識不佳、持續昏睡、持續頭痛、持續嘔吐、肌耀型抽搐、抽搐和步太不穩等8等大症狀，有相關症狀一定要盡快送醫。