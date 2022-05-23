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串連全台！中嘉新聞網上架　設置「媒體識讀」專區

▲串連全台中嘉新聞網上架 設置「媒體識讀」專區善盡在地責任。（圖／中嘉集團提供）

▲中嘉新聞網上架，設置「媒體識讀」專區。（圖／中嘉集團提供）

記者郭世賢／基隆報導

國家通訊傳播委員會（NCC）期許有線電視擴大在地新聞服務、透過不同面向發揮優勢，提供最在地的地方新聞資訊，因此，中嘉集團整合旗下11家有線電視系統（吉隆、長德、麗冠、萬象、新視波、家和、北健、雙子星、三冠王、港都、慶聯），串連基隆到高雄，從台灣頭到台灣尾的所有自製新聞，設立《中嘉新聞網》，包括電視影音、網路平台、YouTube頻道等，提供有別於全國性新聞，讓民眾可以透過網路平台看到全台最多、最大的地方新聞網。

中嘉寬頻聯製處資深協理徐雪玲表示，有線電視台深耕地方，採訪角度相較全國性新聞頻道，更貼近在地觀點，深入鄰里社區，只要是人們在意的訊息，就算是修剪鄰里路樹、居民信仰小故事、善心助人暖心之舉、巷弄美食小吃、文化藝術等等，都可以透過地方記者的鏡頭與麥克風傳遞，不但上檔地方電視新聞，更上架中嘉新聞網，讓台灣各地的閱聽眾獲得最貼近生活的訊息。以前受區域限制的在地電視媒體，串連整合再透過無遠弗屆的網路傳播，讓新聞的閱聽選擇更多樣化。

另外，在《中嘉新聞網》中，中嘉集團也規畫露出旗下有線電視的優良自製節目，徐雪玲表示，自製節目不僅是符合在地媒體的製播要求，同時也是滿足及服務在地民眾的需求，例如中嘉寬頻｜吉隆（基隆）製作的「民意交響曲」以及中嘉寬頻｜港都．慶聯（高雄）的「高雄現場」節目，邀請民意代表及官員共同討論民眾關心的重大議題。

徐雪玲指出，中嘉寬頻｜新視波．家和（新北）所製播的「新北厚所在」節目，則是從地方人文角度出發，關心同樣在這塊土地上認真生活的本國人及新住民；中嘉寬頻｜北健（桃園）企畫的「遇見桃樂絲」節目則是介紹默默守護桃園的無名守護者，另外中嘉寬頻｜雙子星．三冠王（台南）的「府城人故事」，帶領觀眾找尋台南具有故事性的人事物，由受訪者現身說法、分享生命精彩故事。

《中嘉新聞網》在首頁規劃上，設計各項便利的分類標籤，方便找到相關的新聞，特別的是其中還設置了「媒體識讀」專區，徐雪玲表示，中嘉集團有鑑於社群媒體興起後造成的各種假訊息四處流竄的亂象，不但在各地深入社區舉辦媒體識讀公益活動，更製作系列新聞報導，教民眾如何分辨正確的資訊。

同時網站也提供了各地區即時的活動訊息，查找地方資訊更便利，徐雪玲資深協理表示，中嘉寬頻集團希望藉由《中嘉新聞網》的設立，提供更全面性，更優質的服務，並且盡一份地方媒體的社會責任，讓好聲音、好故事能成為一個善的循環，結合所有在地的影像被所有人看見。

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