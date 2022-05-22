防疫新生活！海派基隆食旅券開賣　城博會5折優惠限量5000套

▲海派基隆食旅券開賣，城博會5折優惠限量5000套。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

迎接防疫新生活！基隆持續推動智慧觀光旅遊服務，於即日起推出「海派基隆／食旅券」，首波串聯本市42家在地觀光特色店家，透過「海派浪漫基隆Go Shopping線上平台」及店家行動支付，提供民眾零接觸的旅遊消費新選擇。

觀銷處長曾姿雯表示，基隆市政府在積極防疫的同時，也持續輔導基隆在地觀光店家者提供民眾電子票證及行動支付等智慧旅遊服務；市府將觀光資訊、旅遊優惠整合在單一網路平台，店家或民眾只需透過智慧型手機或電腦，就可完成旅遊交易及體驗。民眾可透過北北基好玩卡及基隆載航2大銷售通路購買取得「海派基隆／食旅券」QR Code，安排防疫遊程到基隆消費。

▲基隆嶼。

曾姿雯處長表示，疫情的確對日常生活造成了巨大的影響及改變，但防疫休閒不停歇，民眾只要打好3劑疫苗、全程配戴口罩及保持社交距離，仍是可以如常的從事休閒活動。基隆市政府即日起至12月31日，推出「海派基隆／食旅券」原價100元的9折優惠（數量不限)。

6月10日至6月19日城市博覽會期間享5折優惠（數量5000套），還可以參加海派刮刮樂，有機會免費刮中價值550元的「海科館主題館+智能館+2022海派基隆食旅券電子遊程套票」、「和平島＋海科館智能館＋租車抵用券電子遊程套票」及「和平島＋2022海派基隆食旅券電子遊程套票」。

曾姿雯處長表示，希望民眾在這段期間到基隆走走、消費，透過「海派基隆／食旅券」帶動防疫休閒生活的消費型態。民眾除了享有食旅券的優惠措施外，目前基隆嶼登島亦已開放，自4月1日至今已累積8714人登島旅遊，而現在正值基隆嶼百合花盛開的時節，預約登島人數有2萬6186人，可見民眾已規劃出防疫旅遊的新模式。

另外，基隆市政府也結合旅行業、旅宿業、觀光特色店家、高鐵、觀光巴士及夏日海洋號，推出一系列優惠的基隆主題遊程，提供防疫民眾多元且豐富的基隆遊程，歡迎民眾踴躍參加。

「海派浪漫｜基隆Go Shopping」平台：https://reurl.cc/55ddn7

「海派基隆｜食旅券」北北基好玩卡購券通路：https://reurl.cc/LmllkX

「海派基隆｜食旅券」基隆載航購券通路：https://reurl.cc/QLEEv2

海上看展遊程（城博夏日海洋號-鴻宇航運）早鳥購票網址：https://reurl.cc/Er669v

城博高鐵假期+觀光巴士遊程：https://reurl.cc/q5vvlE

基隆旅遊網：https://reurl.cc/ZAVVmA

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