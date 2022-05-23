　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

不畏逆境！台東大溪國小智慧型投手謝鎮煒　獲總統教育獎

▲▼謝鎮煒為大溪國小培養的全方位主力球員，擔任隊長及球隊的核心打擊及先發投手，曾獲新聞媒體報導為智慧型投手。（圖／台東縣政府提供，下同）

謝鎮煒為大溪國小培養的全方位主力球員，擔任隊長及球隊的核心打擊及先發投手，曾獲新聞媒體報導為智慧型投手。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

教育部公布2022總統教育獎名單，全國計有56位學生獲獎，就讀台東縣大溪國小、且為學校棒球隊隊長的謝鎮煒同學，以順處逆，力爭上游的精神，獲得總統教育獎。縣長饒慶鈴特別表達恭賀，並肯定與讚揚鎮煒積極改變生命困境，奮勇向前，足為楷模。

▲▼謝鎮煒為大溪國小培養的全方位主力球員，擔任隊長及球隊的核心打擊及先發投手，曾獲新聞媒體報導為智慧型投手。（圖／台東縣政府提供，下同）

饒慶鈴表示，總統教育獎主要是鼓勵不畏逆境、奮發向上，具表率作用的學生，並相當重視學生優良品德及特殊才能，鼓勵學子發揚正向生命教育精神，藉此賦予社會更正面的價值觀，同時特別對獲獎的鎮煒表達肯定與恭賀。

▲▼謝鎮煒為大溪國小培養的全方位主力球員，擔任隊長及球隊的核心打擊及先發投手，曾獲新聞媒體報導為智慧型投手。（圖／台東縣政府提供，下同）

學業方面表現優異，數學理解力尤佳，並於學習扶助科技化評量全科通過。

台東縣政府教育處指出，鎮煒自小父母離異，父親因生病無固定收入，家住達仁鄉安朔部落，與祖父、父親及哥哥同住於無隔間的鐵皮屋。為了減輕家中負擔，在國小二年級加入大溪國小棒球隊，跨區通學的他，平日住宿學校，週休若無訓練活動便自行搭公車返回安朔部落，主動協助家務，從小便學會獨立自主，從不讓家人操心。

鎮煒受教練啟蒙，加入棒球隊後，積極完成教練交代的訓練項目，協助隊友完成訓練，為大溪國小培養的全方位主力球員，擔任隊長及球隊的核心打擊及先發投手，多次於棒球賽中獲得MVP，更於第七屆中信盃全國棒球錦標賽中，繳出5局失3分好投的成績，演出生涯第2場完投勝，獲新聞媒體報導為智慧型投手。

▲▼謝鎮煒為大溪國小培養的全方位主力球員，擔任隊長及球隊的核心打擊及先發投手，曾獲新聞媒體報導為智慧型投手。（圖／台東縣政府提供，下同）

謝鎮煒加入棒球隊後，積極完成教練交代的訓練項目，協助隊友完成訓練。

鎮煒的球隊生活規律且自我要求高，具領導特質，重視團隊合作，主動協助教練許多團務工作，凡事皆以身作則，協助同學解決困難，受教練肯定與同學喜愛。在學業方面表現優異，數學理解力尤佳，並於學習扶助科技化評量全科通過。

鎮煒身處逆境，卻樂觀積極且勤學，有明確的人生目標，談到未來生涯規劃，鎮煒表示未來夢想很多，想報考軍校、協助家庭克服困境，也想從事與棒球相關工作，延續對棒球的熱情。
 

ET快訊
有望發放六倍券？　經濟部長回應了
正妹主播確診康復「3大後遺症全中」！第11天症狀慢慢出現
LIVE／3歲童染疫2.5天亡揭攻腦8症狀　今年543死半數
BMW男酒駕害1死3重傷！下跪磕3響頭假和解　暗地脫產180
勇士西冠3連勝！　柯瑞轟31分、11助攻領軍聽牌
吳亦凡官方推特突更新！　「藍天白雲」疑洩現況
柯文哲視訊開會「不斷擤鼻涕、咳嗽」　已吃普拿疼退燒
悍將洋投自請離隊！　球團另尋外援中
唐玲癌末挺8次化療…身邊無家人！　淚崩吐悲慘身世：很丟臉
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

齊力抗疫　南消第五大隊獲贈5倍量能快篩試劑

營建噪音超標限期未改善者　最重可罰18萬元

「海膽大驚奇」主題特展　台東自然史教育館登場

勞動部「青年就業旗艦計畫」　助他成為機械工程師

中嘉新聞網上架　設置「媒體識讀」專區善盡在地媒體責任

不畏逆境！台東大溪國小智慧型投手謝鎮煒　獲總統教育獎

台南楠西小黃公車行駛版圖擴大　3處預約站牌上線

花蓮今起快篩陽經診斷即確診　兒童校園接種延後

基隆爆「停車場之亂」！繳停車費排隊2小時　議員氣炸：像在排快篩

沈澱後再出發！　羅智強「祈福走桃園」23日從中壢啟程

黃鐙輝大罵岳母萁媽亂買保險　全家遭匡列隔離「6人領60萬」急道歉

工作人員雙腳幫轉泳圈　獨特玩法滑水道更刺激

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

白沙屯媽祖三進三退禮　北港朝天宮萬人夾道

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

大胃王路路「怒封鎖吃貨豪豪」道歉了　他莫名被黑：是不是偷偷討厭我？

北市雙載機車闖紅燈　遭客運猛撞1死1傷

大媽逛展不滿服務咆哮　怒甩工讀生巴掌後逃離

重考衝刺49天上台大牙醫　正妹曝7重點：睡飽很重要

潔西卡努力學中文..姐姐教學笑歪　冬瓜萌唸成「冬花」乾脆比手畫腳XD

齊力抗疫　南消第五大隊獲贈5倍量能快篩試劑

營建噪音超標限期未改善者　最重可罰18萬元

「海膽大驚奇」主題特展　台東自然史教育館登場

勞動部「青年就業旗艦計畫」　助他成為機械工程師

中嘉新聞網上架　設置「媒體識讀」專區善盡在地媒體責任

不畏逆境！台東大溪國小智慧型投手謝鎮煒　獲總統教育獎

台南楠西小黃公車行駛版圖擴大　3處預約站牌上線

花蓮今起快篩陽經診斷即確診　兒童校園接種延後

基隆爆「停車場之亂」！繳停車費排隊2小時　議員氣炸：像在排快篩

沈澱後再出發！　羅智強「祈福走桃園」23日從中壢啟程

野獸人氣無法擋！　林志傑PLG「年度人氣王」2連霸

四驅＋全景天窗！速霸陸「電動休旅Solterra」179.8萬起預售開跑

15公尺座頭鯨遭分食！屍體引來逾40隻鯊魚撕咬...奇觀影片曝

受傷穿山甲迷路遇暖師救援　憨厚臉蛋引學生門口圍觀：好可愛

經長回應民調六倍券　加速爭取商業服務業補助預算

T1戰績並列第二　Keria認為自己不在最佳狀態：我們知道問題在哪

千億茅台跨界賣冰　網友：淡淡酒香「吃一口就上頭」

演繹真正的維也納之聲　陳瑞斌德奧巡演與錄音引轟動

包・開箱／Rosé帶貨「YSL購物包」搶到缺貨！2 Way背法一秒愛上

路易莎5／23起每周限定3天　飲料、甜點、餐飲「不限金額全面8折」

地方熱門新聞

宜蘭女直腸潰爛急需開刀　PCR陽性被趕回家

七堵停車場繳費排2小時　議員：像排快篩

確診相繼請假　桃勞動局：應准假

賓士桃園路口連環撞成烏龜翻　4傷

羅智強「祈福走桃園」　23日從中壢啟程

基地台偽裝冷氣壓縮機　居民恐慌抵制

雲林民進黨部主委戰　林金忠當選

50歲護理師開8000萬徵婚！真的找到對象

特富野古道封閉整修112年7月再開放

2022桃園市長選戰　鄭寶清稱民調第一

台南楠西小黃公車行駛版圖擴大

桃園提供防疫關懷包服務　2天領取逾萬包

海派基隆食旅券開賣　城博會5折優惠

白沙屯媽祖預計凌晨起駕　南下北港

更多熱門

相關新聞

台東大溪國小謝鎮煒　獲2022總統教育獎

台東大溪國小謝鎮煒　獲2022總統教育獎

教育部公布2022總統教育獎名單，全國計有56位學生獲獎，就讀台東縣大溪國小、且為學校棒球隊隊長的謝鎮煒同學，以順處逆，力爭上游的精神，獲得總統教育獎。

蔡英文上任6年　他只問這一句

蔡英文上任6年　他只問這一句

小馬可仕當選菲總統　中美角力成焦點

小馬可仕當選菲總統　中美角力成焦點

獨／酪農給蔡英文的一封信曝！

獨／酪農給蔡英文的一封信曝！

快訊／地方反應中央聽不見？　侯友宜嘆： 總統講話比較有用

快訊／地方反應中央聽不見？　侯友宜嘆： 總統講話比較有用

關鍵字：

逆境大溪國小智慧型投手謝鎮煒總統教育獎

讀者迴響

熱門新聞

失眠吞B群…他試1週驚呼：有差耶！她推3種人要晚上吃

快訊／Netflix嗆爆快篩「發聲道歉了」！

3歲童染疫頭後仰　搶救60小時病逝

25歲女偶像MV突宣布「我要拍AV」！　下海原因曝光

醫師娘激戰183業務！　初見面就開房下場曝光

10歲重症童稱看到妖怪　發病5天不治

他戲弄獅子慘被咬！　剩「白骨」一根指節消失了

白癡公主「送7年經紀人離職」痛哭

3年前神預言今年10月送走疫情　白沙屯30年首燒王船

李芷婷跟男友直播吵架　怒抖渣男史「單身就玩3P」

Jennie爆防彈少年團V「同車遊濟州島」！目擊照片曝

辦完婚宴斷聯20年　她討回名分更尷尬

男星1歲兒「48小時反覆高燒」退不掉！崩潰衝急診

一堆確診！你有聚餐卻都快篩陰　醫揭原因

猴痘擴散13國　打天花疫苗能預防

更多

最夯影音

更多
黃鐙輝大罵岳母萁媽亂買保險　全家遭匡列隔離「6人領60萬」急道歉

黃鐙輝大罵岳母萁媽亂買保險　全家遭匡列隔離「6人領60萬」急道歉
工作人員雙腳幫轉泳圈　獨特玩法滑水道更刺激

工作人員雙腳幫轉泳圈　獨特玩法滑水道更刺激

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

白沙屯媽祖三進三退禮　北港朝天宮萬人夾道

白沙屯媽祖三進三退禮　北港朝天宮萬人夾道

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面