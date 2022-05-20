　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文上任6年　他只問這一句「為何524天不給媒體聯訪？」

▲總統蔡英文出席二二八中樞紀念儀式。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文今天就職6週年。（圖／記者林敬旻攝）

記者邱晟軒／綜合報導

總統蔡英文今天（20日）就職滿6週年，各界對其施政的評價也成關注焦點。對此，資深媒體人黃揚明質問，「請問蔡總統為什麼524天以來都不接受媒體聯訪？」

黃揚明今天在個人臉書發文指出，今天是520，蔡英文總統第二任期正式過半，也是她第二任期就職2週年（合計6週年）的日子。自去年11月底，他在TVBS新聞網發表過一篇文章，描述蔡英文總統自從2020年12月12日的「Discovery台灣戰疫全紀錄首映發表記者會」後，就不再面對媒體聯訪，頂多接受特定本土媒體專訪（如年代主播張雅琴、綠色和平電台）以及CNN、日本文藝春秋等國際媒體專訪。

黃揚明表示，總統若有公開行程或公開發言，都不會開放現場記者提問，記者只能遠遠對著總統喊話，看到她揮揮手而已，沒有機會針對特定議題對她發問。既然蔡英文總統、行政院長蘇貞昌都強調執政期間國泰民安、風調雨順、人民安居樂業、富而好禮，「為什麼這524天以來，都不願意讓媒體隨心所欲地提問？」

黃揚明認為，既然蔡英文總統、行政院長蘇貞昌都強調執政期間國泰民安、風調雨順、人民安居樂業、富而好禮，為什麼這524天以來，都不願意讓媒體隨心所欲地提問？

▲總統蔡英文發表元旦談話。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃揚明喊話「希望蔡總統不要只活在同溫層」。（圖／記者林敬旻攝）

黃揚明指出，特別是，4月6日蔡總統在總統官邸召集防疫會議，宣示採取「新台灣模式」後，當時她在臉書做的哏圖強調「重症求清零、輕症可控管、正常過生活」，如今，疫情大爆發，重症比率已從4月中旬的0.03％上升至0.05％，重症死亡率今更突破8成，但政府仍不斷強調輕症和無症狀高達99.79％。

更何況，北部疫情熱區餐飲業者一片哀嚎，許多人自主宣示「類三級」，禁內用、暫時停業，或是減少外出、聚餐，人民真的有「正常過生活」嗎？

當時蔡總統還說要「強化輕重症的分流、確保整體的醫療量能充足」，但一週前，蔡總統又在總統府召開防疫諮詢會議，宣示「結合大型及基層醫護系統，於北北基桃優先增設大型篩檢站」等三大原則，某種程度就是對4月初宣示「新台灣模式」以來這一個月，指揮中心的所作所為表達不滿之意。

黃揚明強調，蔡總統6年半前，在競選總統期間曾說：「如果只是看見數字，沒有看見人民的感受，那只想用數字矇混遮掩，反而忽略人民真實的感受，那樣的政府，就會是令人失望的政府」；還說過「一個執政黨，對於人民的痛苦，無動於衷到這種程度，真是台灣的悲哀。」

最後，黃揚明也呼籲，希望蔡總統不要只活在同溫層、只看數據治國，能夠記得這些她曾對人民許諾的文字，別讓這些曾經讓人民感動的話語淪為文青式的競選語言。

►零負擔的內衣在這裡！平均一件才153元

ET快訊
孟耿如羊水破「獨自泡產池」硬撐：好怕等不到老公
國小師「微克」抹黑道歉！所屬側翼粉專「連發5文狂罵」徐巧芯
快訊／中華3對3女籃好威！　世中運勇奪金牌
至少10國爆「猴痘病例」　WHO召開緊急會議
小虎隊男星遭控「長期欠薪」！　14年經紀人不爽解約
快訊／徐新洋520求婚成功了！　放閃俄羅斯女友
小A辣被酸一看就還是男的！「整型已到極限」說話了
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

盧森堡首度發聲支持！　外交部：感謝挺台參與WHO

蔡英文上任6年　他只問這一句「為何524天不給媒體聯訪？」

立院協商台鐵公司化條例草案　27日拼三讀

民調／近5成民眾肯定蔡英文兩岸政策　63.9%挺「與病毒共存」

中央推「新系統」取代法傳　侯友宜：講了一個月終於要換

試玩政治桌遊　高嘉瑜為「八大」喬病床、陳柏惟挺宮廟勢力

桃園藍營里長爆「集體退黨」！議會黨團總召氣喊：拒絕黨中央拜訪

快訊／台灣捐580萬美元助烏克蘭醫院　「關懷無國界」影片曝光

快訊／新冠肺炎疫情延燒　總統府增3確診者

視察桃園發放防疫關懷包快易通　蔡英文：首要目標降低致死率

他快篩朋友安慰是感冒　下秒「啊！COVID-19」

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

迷你哥吉拉超酷餵食器　3隻排排站吃螞蟻buffet

《浪姐3》主題曲公布！鄭秀妍C位秀舞技　「領吳謹言跳女團舞」..30位大咖神仙打架

「殘酷2選1」3毛孩全跑向媽　爸0票慘敗好落寞...白疼了！

雨天騎車死不穿雨衣！　他自豪：真正的淡水人

被爆違停施壓員警「不准罰」　徐巧芯：有拜託他開被拒絕

糗！毒男違停買花送女友　警勸導驚見毒品抓回警局

徐謀俊甜喊陳敬宣「我老婆」　她害羞：你在旁邊我怎麼專心

王婉霏Vivi健身前「肥胖大媽照」曝光！　生完3胎被劉畊宏鍛鍊：ViVi變vivi

盧森堡首度發聲支持！　外交部：感謝挺台參與WHO

蔡英文上任6年　他只問這一句「為何524天不給媒體聯訪？」

立院協商台鐵公司化條例草案　27日拼三讀

民調／近5成民眾肯定蔡英文兩岸政策　63.9%挺「與病毒共存」

中央推「新系統」取代法傳　侯友宜：講了一個月終於要換

試玩政治桌遊　高嘉瑜為「八大」喬病床、陳柏惟挺宮廟勢力

桃園藍營里長爆「集體退黨」！議會黨團總召氣喊：拒絕黨中央拜訪

快訊／台灣捐580萬美元助烏克蘭醫院　「關懷無國界」影片曝光

快訊／新冠肺炎疫情延燒　總統府增3確診者

視察桃園發放防疫關懷包快易通　蔡英文：首要目標降低致死率

營養師教「每日所需熱量」超簡單計算法！確診新冠也適用

相隔1084天的MVP　王勝偉燦笑：好久喔　

福特呼籲歐盟「2035年」禁售油車！包括乘用與商用　獲27企業支持

兄弟雙轟14安火力回神　助總點出可惜之處

泰國公開賽／擊敗何冰嬌關鍵是控制失誤　戴資穎：4強賽盡力拼

孟耿如羊水破「獨自泡產池」硬撐：好怕等不到老公

Sandy罕見放閃！　跟風520「甜蜜告白帥尪」網讚：願意每天被妳閃

盧森堡首度發聲支持！　外交部：感謝挺台參與WHO

快訊／中華3對3女籃好威！　世中運宰地主法國勇奪金牌

1908名烏軍投降　基輔命令亞速鋼鐵廠內士兵停止戰鬥

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

政治熱門新聞

呱吉狂飆髒話！氣炸被徐巧芯指違停紛爭主謀

徐巧芯道歉了！呱吉還原始末　「我本人沒接到電話」

BNT疫苗即日起預約！新北市接種對象、施打時程一次看

快訊／唐鳳出手「新系統取代法傳」　開居隔單、調資料沒有時間差

快訊／新北宣布7區學校改線上學習　三蘆、新莊、雙和、板橋、土城

懶人包／沒收到居隔書怎麼辦？　全國對應措施一次看

蔡英文自嘲「很少跑三點半」搶疫苗　她傻眼：怎不提鴻海、台積電？

爆料「徐巧芯罰單案」身分起底　Vek1112竟是學校導師

蘇貞昌稱蔡英文就職6週年「有政府會做事」　侯友宜11字回應

新北怒槓中央！侯友宜：接通電話卻捂住耳朵

余天退選內幕有林佳龍「暗盤交易」？　正國會喊告

確診口服藥哪裡領？柯文哲提三管道

快訊／捷運人流剩50%！　柯文哲讚國人自動自發防疫

快訊／天天確診破萬！柯文哲揭守住醫療量能關鍵

更多熱門

相關新聞

民調／近5成民眾肯定蔡英文兩岸政策　63.9%挺「與病毒共存」

民調／近5成民眾肯定蔡英文兩岸政策　63.9%挺「與病毒共存」

今天是總統蔡英文執政6週年，中華亞太菁英交流協會20日日公布「蔡英文總統就職六周年滿意度」民意調查結果。結果顯示，49.2％民眾表態認同蔡英文的兩岸政策論述，29.1％表示不滿意；另對於防疫政策，63.9%受訪者認同與病毒共存比較適合台灣，但仍有11.5%受訪者表示偏好中國上海動態清零措施。

快訊／新冠肺炎疫情延燒　總統府增3確診者

快訊／新冠肺炎疫情延燒　總統府增3確診者

視察防疫關懷包快易通　蔡英文：降低致死率是首要

視察防疫關懷包快易通　蔡英文：降低致死率是首要

蔡英文執政6週年施政評價　柯文哲：小英總統可以勇敢一點

蔡英文執政6週年施政評價　柯文哲：小英總統可以勇敢一點

蔡英文執政6週年曝當前目標　努力挺住疫情「堅持參與WHA」

蔡英文執政6週年曝當前目標　努力挺住疫情「堅持參與WHA」

關鍵字：

蔡英文就職週年總統

讀者迴響

熱門新聞

反骨雙胞胎「卸掉濃妝」爆反差！清純模樣曝

研究：Omicron在物體表面比原始毒株活更久

廖老大取消訂位「反嗆報警阿」GG　消保官解答

連千毅又盜圖被抓！　正妹當事人曝光嗆聲：匯1200萬道歉

趙小僑寶寶性別曝光！「氣球一破」哥哥劉子銓感動哭了

女主播誤喝清冠一號！　「4嚴重副作用」嚇壞

研究發現：確診輕症者43％出現長久性後遺症

劉真6歲女兒「知道媽媽已不在了」

確診破百萬奪千命　蔡英文等3人遭告發涉殺人罪

男大生整形整到死　躺手術台遭放血30分鐘

賈永婕曝「救命神器」急缺嬰幼兒管線

沙鹿破爛車庫屋成交7461萬被笑翻　土開曝：根本撿到寶

媽祖一來就賣掉2台車　白沙屯媽突衝TOYOTA車廠員工感動下跪

明停雨空檔　下波梅雨炸全台連下5天

確診關7天快篩陽能上班？勞動部解答

更多

最夯影音

更多
他快篩朋友安慰是感冒　下秒「啊！COVID-19」

他快篩朋友安慰是感冒　下秒「啊！COVID-19」
新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

迷你哥吉拉超酷餵食器　3隻排排站吃螞蟻buffet

迷你哥吉拉超酷餵食器　3隻排排站吃螞蟻buffet

《浪姐3》主題曲公布！鄭秀妍C位秀舞技　「領吳謹言跳女團舞」..30位大咖神仙打架

《浪姐3》主題曲公布！鄭秀妍C位秀舞技　「領吳謹言跳女團舞」..30位大咖神仙打架

「殘酷2選1」3毛孩全跑向媽　爸0票慘敗好落寞...白疼了！

「殘酷2選1」3毛孩全跑向媽　爸0票慘敗好落寞...白疼了！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面