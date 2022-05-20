蔡英文上任6年　他只問這一句「為何524天不給媒體聯訪？」

▲總統蔡英文今天就職6週年。（圖／記者林敬旻攝）

記者邱晟軒／綜合報導

總統蔡英文今天（20日）就職滿6週年，各界對其施政的評價也成關注焦點。對此，資深媒體人黃揚明質問，「請問蔡總統為什麼524天以來都不接受媒體聯訪？」

黃揚明今天在個人臉書發文指出，今天是520，蔡英文總統第二任期正式過半，也是她第二任期就職2週年（合計6週年）的日子。自去年11月底，他在TVBS新聞網發表過一篇文章，描述蔡英文總統自從2020年12月12日的「Discovery台灣戰疫全紀錄首映發表記者會」後，就不再面對媒體聯訪，頂多接受特定本土媒體專訪（如年代主播張雅琴、綠色和平電台）以及CNN、日本文藝春秋等國際媒體專訪。

黃揚明表示，總統若有公開行程或公開發言，都不會開放現場記者提問，記者只能遠遠對著總統喊話，看到她揮揮手而已，沒有機會針對特定議題對她發問。既然蔡英文總統、行政院長蘇貞昌都強調執政期間國泰民安、風調雨順、人民安居樂業、富而好禮，「為什麼這524天以來，都不願意讓媒體隨心所欲地提問？」

黃揚明認為，既然蔡英文總統、行政院長蘇貞昌都強調執政期間國泰民安、風調雨順、人民安居樂業、富而好禮，為什麼這524天以來，都不願意讓媒體隨心所欲地提問？

▲黃揚明喊話「希望蔡總統不要只活在同溫層」。（圖／記者林敬旻攝）

黃揚明指出，特別是，4月6日蔡總統在總統官邸召集防疫會議，宣示採取「新台灣模式」後，當時她在臉書做的哏圖強調「重症求清零、輕症可控管、正常過生活」，如今，疫情大爆發，重症比率已從4月中旬的0.03％上升至0.05％，重症死亡率今更突破8成，但政府仍不斷強調輕症和無症狀高達99.79％。

更何況，北部疫情熱區餐飲業者一片哀嚎，許多人自主宣示「類三級」，禁內用、暫時停業，或是減少外出、聚餐，人民真的有「正常過生活」嗎？

當時蔡總統還說要「強化輕重症的分流、確保整體的醫療量能充足」，但一週前，蔡總統又在總統府召開防疫諮詢會議，宣示「結合大型及基層醫護系統，於北北基桃優先增設大型篩檢站」等三大原則，某種程度就是對4月初宣示「新台灣模式」以來這一個月，指揮中心的所作所為表達不滿之意。

黃揚明強調，蔡總統6年半前，在競選總統期間曾說：「如果只是看見數字，沒有看見人民的感受，那只想用數字矇混遮掩，反而忽略人民真實的感受，那樣的政府，就會是令人失望的政府」；還說過「一個執政黨，對於人民的痛苦，無動於衷到這種程度，真是台灣的悲哀。」

最後，黃揚明也呼籲，希望蔡總統不要只活在同溫層、只看數據治國，能夠記得這些她曾對人民許諾的文字，別讓這些曾經讓人民感動的話語淪為文青式的競選語言。