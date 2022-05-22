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台東大溪國小謝鎮煒　獲2022總統教育獎

▲謝鎮煒獲2022總統教育獎。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲謝鎮煒獲2022總統教育獎。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

教育部公布2022總統教育獎名單，全國計有56位學生獲獎，就讀台東縣大溪國小、且為學校棒球隊隊長的謝鎮煒同學，以順處逆，力爭上游的精神，獲得總統教育獎。

台東縣政府教育處指出，鎮煒自小父母離異，父親因生病無固定收入，家住台東縣達仁鄉安朔部落，與祖父、父親及哥哥同住於無隔間的鐵皮屋。為了減輕家中負擔，在國小二年級加入大溪國小棒球隊，跨區通學的他，平日住宿學校，週休若無訓練活動便自行搭公車返回安朔部落，主動協助家務，從小便學會獨立自主，從不讓家人操心。

鎮煒受教練啟蒙，加入棒球隊後，積極完成教練交代的訓練項目，協助隊友完成訓練，為大溪國小培養的全方位主力球員，擔任隊長及球隊的核心打擊及先發投手，多次於棒球賽中獲得MVP，更於第7屆中信盃全國棒球錦標賽中，繳出5局失3分好投的成績，演出生涯第2場完投勝，獲新聞媒體報導為智慧型投手。

鎮煒的球隊生活規律且自我要求高，具領導特質，重視團隊合作，主動協助教練許多團務工作，凡事皆以身作則，協助同學解決困難，受教練肯定與同學喜愛。在學業方面表現優異，數學理解力尤佳，並於學習扶助科技化評量全科通過。鎮煒身處逆境，卻樂觀積極且勤學，有明確的人生目標，談到未來生涯規劃，鎮煒表示未來夢想很多，想報考軍校、協助家庭克服困境，也想從事與棒球相關工作，延續對棒球的熱情。

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