「感謝父母沒逼讀醫學系」　台大電機畢業生致詞笑翻全場萬人狂讚

記者張靖榕、鄒鎮宇／綜合報導

台大電機系日前舉行畢業典禮，代表電機系致詞的吳姓男同學在10分鐘的畢業致詞中，屢屢逗得同學發笑，他也在結尾要大家一起感謝家人，「謝謝他們沒有逼我們讀醫學系」，讓台下瞬間爆出笑聲和掌聲。

▲吳同學搞笑又充滿共鳴的畢業致詞，連台大教授葉丙成也分享。（圖／翻攝YouTube「潘軒ㄉ頻道」）

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吳同學在台大電機系畢業典禮上的致詞引發許多同學與學長姐的共鳴，全程精彩的演講到最後，吳同學希望大家一同感謝一路陪自己走過來的親友，也要大家感謝自己的父母，「接下來讓我們一起謝謝家人們，謝謝他們沒有逼我們讀醫學系」，笑果十足連台大教授葉丙成也在臉書發文，當時全場師生都先愣了一下，才發現吳同學在開玩笑，嘴角也就失守了。

葉丙成補充，「台灣社會常常分數越高的學生，反而因為身邊人的壓力而選擇變得更少。事實上電機系也是有學生是被家人要求唸電機的。他的意思是，感謝爸媽當年有尊重他們做決定的自由。」

該文PO出後吸引萬人朝聖，許多網友分享自身經歷，「有沒有電機是被爸媽逼去唸的XD」、「我也要感謝當年決定轉去唸哲學的時候，爸媽只問了一句：你喜歡那個喔？」「這叫我們這群唸醫科的情何以堪啊～～我們就是時代的眼淚」、「理工的打趣笑話會很好笑，但不是真心要如何的！大家笑笑，不用想太多」、「當年真的很多人想逼我去逼我兒子去填台大醫科～結果我兒子選擇台大數學！」「感謝我爸當年沒叫我去讀醫科」、「PR越高的人，生活中感受到的枷鎖越多，彷彿每一步都被安排應該要怎樣怎樣。必須要努力，必須要考好，必須要做到，這真的是過來人才懂，其他人只會覺得矯情」。