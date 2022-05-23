屏東救護車載傷患鳴笛闖紅燈　黑車沒禮讓撞上！2大1小受傷

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣里港消防分隊一輛救護車22日6時許，出勤執行里港大橋一起車禍救護案件，將一名女性傷患送往屏東市醫院救治，救護車行經屏東市金城路與忠孝路口時，鳴笛闖紅燈穿越路口，卻與橫向另一輛黑色轎車發生碰撞，造成兩輛車駕駛和一名10歲男童受傷，所幸傷勢都不嚴重，雙方都沒有酒駕，詳細事故原因及肇事責任有待進一步釐清。

▲里港消防分隊一輛救護車出勤時與轎車發生碰撞。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲里港消防分隊一輛救護車出勤時與轎車發生碰撞。（圖／記者陳崑福翻攝）

這起救護車車禍發生在昨（22）日下午5時37分，里港分隊一輛救護車在里港大橋救助一名車禍受傷的女性後，開警示燈一路鳴笛，準備將傷者送往屏東市醫院救治，在傍晚6點17分時北往南經過屏東市忠孝路與金城路口時，遇到路口紅燈，慢車道的機車聽到警笛聲讓出一條路，救護車穿越紅燈路口，才走到路中央，橫向綠燈路口的一輛由連姓民眾駕駛黑色轎車，疑似沒有聽到、注意到救護車，由側面撞上救護車。

▲里港消防分隊一輛救護車出勤時與轎車發生碰撞。（圖／記者陳崑福翻攝）

警方表示，車禍造成兩台車的駕駛受傷和轎車上另一名10歲男童受傷，消防勤務中心也立即呼叫其他救護車前來支援，將原本受傷的女姓及受傷的男童送往醫院治療，所幸傷勢都不嚴重，警方檢測雙方駕駛酒測值均為零，詳細事故原因和肇事責任則需要進一步釐清。