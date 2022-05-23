　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

屏東救護車載傷患鳴笛闖紅燈　黑車沒禮讓撞上！2大1小受傷

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣里港消防分隊一輛救護車22日6時許，出勤執行里港大橋一起車禍救護案件，將一名女性傷患送往屏東市醫院救治，救護車行經屏東市金城路與忠孝路口時，鳴笛闖紅燈穿越路口，卻與橫向另一輛黑色轎車發生碰撞，造成兩輛車駕駛和一名10歲男童受傷，所幸傷勢都不嚴重，雙方都沒有酒駕，詳細事故原因及肇事責任有待進一步釐清。

▲▼里港救護車車禍。 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲里港消防分隊一輛救護車出勤時與轎車發生碰撞。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼里港救護車車禍。 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲里港消防分隊一輛救護車出勤時與轎車發生碰撞。（圖／記者陳崑福翻攝）

這起救護車車禍發生在昨（22）日下午5時37分，里港分隊一輛救護車在里港大橋救助一名車禍受傷的女性後，開警示燈一路鳴笛，準備將傷者送往屏東市醫院救治，在傍晚6點17分時北往南經過屏東市忠孝路與金城路口時，遇到路口紅燈，慢車道的機車聽到警笛聲讓出一條路，救護車穿越紅燈路口，才走到路中央，橫向綠燈路口的一輛由連姓民眾駕駛黑色轎車，疑似沒有聽到、注意到救護車，由側面撞上救護車。

▲▼里港救護車車禍。 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲里港消防分隊一輛救護車出勤時與轎車發生碰撞。（圖／記者陳崑福翻攝）

警方表示，車禍造成兩台車的駕駛受傷和轎車上另一名10歲男童受傷，消防勤務中心也立即呼叫其他救護車前來支援，將原本受傷的女姓及受傷的男童送往醫院治療，所幸傷勢都不嚴重，警方檢測雙方駕駛酒測值均為零，詳細事故原因和肇事責任則需要進一步釐清。

►「7葉片」風扇讓夏天超涼快又省電

ET快訊
快訊／拜登指會動用武力保衛台灣　國台辦：玩火者必自焚
新安產陪同隔離從寬！符合「1條件」　非密切接觸者也賠
驗孕見2條線！男友怕爆「禁慾3年」　她崩潰：忍不住了
《捍衛戰士2》阿湯哥外套「中華民國國旗」驚喜回歸！
快訊／首例！烏克蘭法院判決：21歲「戰爭罪俄兵」終身監禁
譴責「他」脫罩害確診　高嘉瑜道歉了
全台暴增至「5801校停課」！學生染疫首破14萬
新郎跌倒「一秒變禿頭」　新娘發現崩潰：婚禮取消！
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

帽T殺手在押求回診怕癌症復發　不想病死要看到共犯一起受罰

房思琪鬼母版！設局15歲女兒讓補習班主任性侵　還幫忙收集體毛

雲林監理站嚇阻酒駕行為　今公布首批3名酒駕累犯姓名照片

血書驚爆同房11人確診沒一個看病　新店戒治所：持續視訊診療中

少輔院爆性霸凌！逼2學弟打手槍　18歲老鳥：隔窗聲控沒脅迫

高雄男詭異自摔慘溺死水溝！家屬轟「死亡陷阱」　養工處說話了

屏東救護車載傷患鳴笛闖紅燈　黑車沒禮讓撞上！2大1小受傷

闆娘確診還在賣早餐！被衛生局當場逮到　台中60年老店慘了

不爽超胸網紅妻婚變屢放話　富商全面開戰！越洋7點聲明曝光

超商女店員提醒「掃QR Code實聯制」　火爆男竟朝她下巴揮拳

黃鐙輝大罵岳母萁媽亂買保險　全家遭匡列隔離「6人領60萬」急道歉

工作人員雙腳幫轉泳圈　獨特玩法滑水道更刺激

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

白沙屯媽祖三進三退禮　北港朝天宮萬人夾道

大胃王路路「怒封鎖吃貨豪豪」道歉了　他莫名被黑：是不是偷偷討厭我？

潔西卡努力學中文..姐姐教學笑歪　冬瓜萌唸成「冬花」乾脆比手畫腳XD

北市雙載機車闖紅燈　遭客運猛撞1死1傷

大媽逛展不滿服務咆哮　怒甩工讀生巴掌後逃離

重考衝刺49天上台大牙醫　正妹曝7重點：睡飽很重要

帽T殺手在押求回診怕癌症復發　不想病死要看到共犯一起受罰

房思琪鬼母版！設局15歲女兒讓補習班主任性侵　還幫忙收集體毛

雲林監理站嚇阻酒駕行為　今公布首批3名酒駕累犯姓名照片

血書驚爆同房11人確診沒一個看病　新店戒治所：持續視訊診療中

少輔院爆性霸凌！逼2學弟打手槍　18歲老鳥：隔窗聲控沒脅迫

高雄男詭異自摔慘溺死水溝！家屬轟「死亡陷阱」　養工處說話了

屏東救護車載傷患鳴笛闖紅燈　黑車沒禮讓撞上！2大1小受傷

闆娘確診還在賣早餐！被衛生局當場逮到　台中60年老店慘了

不爽超胸網紅妻婚變屢放話　富商全面開戰！越洋7點聲明曝光

超商女店員提醒「掃QR Code實聯制」　火爆男竟朝她下巴揮拳

高嘉瑜確診怪他脫口罩喝咖啡　邱志偉斥胡說八道：無良的政治工作者

王心凌《乘風破浪》再爆紅！　張棟樑「跟著衝上熱搜」：謝謝想念

拜登指會動用武力保衛台灣　國台辦：玩火者必自焚

勞工確診、匡列怎麼請假？　勞動部兩張圖解答、居隔書可30日內補提

中間消失33年！爸爸突打1通電話「要求養育」　她決定法院見

外傳監委嚴重缺席彈劾審查會　監院：因公請假實屬常情

高中軟聯／罕見！投出「無安打」仍輸球　嘉工不敵磐石

快訊／總統府確診＋13　7府內員工、3警衛室勤員、2國安會成員

帽T殺手在押求回診怕癌症復發　不想病死要看到共犯一起受罰

房思琪鬼母版！設局15歲女兒讓補習班主任性侵　還幫忙收集體毛

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

社會熱門新聞

醫師娘激戰183業務！　初見面就開房下場曝光

辦完婚宴斷聯20年　她討回名分更尷尬

3歲女兒發燒掛急診…父不耐等候咆哮　護理師淚崩

即／板橋橫移門驚見焦屍　路人嚇壞報急報警

癡愛人妻卻遭騙光積蓄！押她到深山恐嚇砍頭

飲料店被查！廖老大飆罵台中衛生局　鄭照新怒了

妻子上班「穿太露」！家暴夫氣炸持刀擄走她

闆娘確診還在賣早餐　台中60年老店慘了

壯男砍翁再刺警　警棍辣椒水制伏

強押妻子上摩鐵　家暴夫遭聲請預防性羈押

BMW男酒駕害1死3重傷　「假和解、真脫產」露餡

號召吃瓜群眾灌爆衛生局　廖老大改口道歉了

不爽超胸網紅妻婚變屢放話　富商全面開戰

台中男開BMW自撞　上救護車才說：確診居隔中

更多熱門

相關新聞

彰化夢幻粉紅池爆紅　如置身「摩西分海」超浪漫

彰化夢幻粉紅池爆紅　如置身「摩西分海」超浪漫

彰化超粉夢幻打卡景點大爆紅！彰化芳苑漢寶鄉一處私人文蛤養殖場，與其他的魚塭不同，水會呈現粉紫色，在進入6月的這個季節裡，伴隨著清朗的天空及徐徐海風，真的浪漫極了，吸引不少前往探訪的遊客，有情侶檔也有親子共遊，就像置身在「摩西分海」般美不勝收。

國民黨這位中央委員　宣布參選高雄市長

國民黨這位中央委員　宣布參選高雄市長

三峽2男為愛街頭大戰…開槍+飛車撞人　女主角傻了

三峽2男為愛街頭大戰…開槍+飛車撞人　女主角傻了

拜登稱願動用武力保衛台灣！陸：不要站在14億中國人民的對立面

拜登稱願動用武力保衛台灣！陸：不要站在14億中國人民的對立面

翻覆畫面曝！砂石車「頭身分離」側倒紅斑馬前

翻覆畫面曝！砂石車「頭身分離」側倒紅斑馬前

關鍵字：

救護車鳴笛闖紅燈沒禮讓撞上3人傷影音

讀者迴響

熱門新聞

蛋撻迷放心了！肯德基新品牌曝光

發現廖芸交超商男友！廖老大嗆：敢睡我女兒

台AV男優2號參選者「21歲入珠17顆」！高顏值長相曝

政府再發六倍券？經長這樣回應

快訊／Netflix嗆爆快篩「發聲道歉了」！

失眠吞B群…他試1週驚呼：有差耶！她推3種人要晚上吃

3歲童染疫頭後仰　搶救60小時病逝

Jennie爆防彈少年團V「同車遊濟州島」！目擊照片曝

25歲女偶像MV突宣布「我要拍AV」！　下海原因曝光

醫師娘激戰183業務！　初見面就開房下場曝光

他戲弄獅子慘被咬！　剩「白骨」一根指節消失了

一堆確診！你有聚餐卻都快篩陰　醫揭原因

快訊／今本土+6萬6247例！　再增40人死亡

李芷婷跟男友直播吵架　怒抖渣男史「單身就玩3P」

3年前神預言今年10月送走疫情　白沙屯30年首燒王船

更多

最夯影音

更多
黃鐙輝大罵岳母萁媽亂買保險　全家遭匡列隔離「6人領60萬」急道歉

黃鐙輝大罵岳母萁媽亂買保險　全家遭匡列隔離「6人領60萬」急道歉
工作人員雙腳幫轉泳圈　獨特玩法滑水道更刺激

工作人員雙腳幫轉泳圈　獨特玩法滑水道更刺激

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

白沙屯媽祖三進三退禮　北港朝天宮萬人夾道

白沙屯媽祖三進三退禮　北港朝天宮萬人夾道

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面