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台大電機畢業生致詞「感謝父母沒逼讀醫學系」　萬人朝聖大讚

▲▼台大電機畢業生致詞「感謝父母沒逼讀醫學系」　萬人朝聖大讚。（圖／翻攝葉丙成臉書） 

▲台大電機畢業生致詞「感謝父母沒逼讀醫學系」，引起網友討論。（圖／翻攝葉丙成臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

畢業季到來，台大去年採取線上畢業典禮，今年恢復實體的方始舉行。其中，電機系的吳姓男同學代表致詞結尾表示，感謝父母當初沒有逼他去讀醫學系，瞬間讓台下笑了出來，也引起網友討論，大讚吳同學的父母尊重孩子的選擇。

台大教授葉丙成分享，台大電機系的代表生吳同學21日在畢業典禮上致詞，結尾提到台大電機系的畢業生們都要感謝自己的父母，「今天我們能從電機系畢業，我們要感謝我們的父母；感謝他們當年沒有逼我們去讀醫學系」，頓時全場師生都先愣住一下，才發現吳同學在開玩笑，因此嘴角失守。

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葉丙成補充，吳同學並非說唸醫學系不好，而是感謝父母給他選擇的自由，「台灣社會常常分數越高的學生，反而因為身邊人的壓力而選擇變得更少。事實上電機系也是有學生是被家人要求唸電機的。他的意思是，感謝爸媽當年有尊重他們做決定的自由。」

該文PO出後吸引萬人朝聖，許多網友分享自身經歷，「有沒有電機是被爸媽逼去唸的XD」、「我也要感謝當年決定轉去唸哲學的時候，爸媽只問了一句：你喜歡那個喔？」「這叫我們這群唸醫科的情何以堪啊～～我們就是時代的眼淚」、「理工的打趣笑話會很好笑，但不是真心要如何的！大家笑笑，不用想太多」、「當年真的很多人想逼我去逼我兒子去填台大醫科～結果我兒子選擇台大數學！」「感謝我爸當年沒叫我去讀醫科」、「PR越高的人，生活中感受到的枷鎖越多，彷彿每一步都被安排應該要怎樣怎樣。必須要努力，必須要考好，必須要做到，這真的是過來人才懂，其他人只會覺得矯情」。

▲▼台大電機畢業生致詞「感謝父母沒逼讀醫學系」　萬人朝聖大讚。（圖／翻攝葉丙成臉書）

▲葉丙成認為，學生單純在陳述感謝父母尊重選擇。（圖／翻攝葉丙成臉書）

也有人說，「真心建議，致詞其實不需要扯到其他科系。我到現在半夜時分都還在想，到底醫學系為什麼讓這些孩子們如此排斥。如果要強調的是有選擇的自由，那就直接講。來讀醫學系的孩子們，也是有選擇自由的」。

對此，葉丙成表示，「在這些國高中成績優異的學生的成長過程中，被身邊人期待或鼓勵唸醫是確實很常見的。被逼的也確實有。過去電機系確實也出現過好幾次因為家人強烈要求唸醫而去唸陽明醫或其他醫的cases（案例）。通常如果是被家長給壓力以致不能唸電機的，確實是醫為多。學生只是在陳述這樣的事實。我想指出一個邏輯的點。學生提到有人被家人逼唸醫的事實，跟唸醫的人大多是家人逼的，這兩件事情在邏輯上並不等價。這位學生的說法並沒有imply（意味著）唸醫的人都不是自己有熱情、都是被爸媽逼的、都沒有選擇的自由。兩者是不同的，學生無意、也不應該被引申出這樣的結論。」

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