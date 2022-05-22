櫛瓜煎餅2種新吃法！ 高纖低熱量「配鮮蝦＆干貝」無敵搭

記者黃君瀚／綜合報導

台灣人口中俗稱為「櫛瓜」的這種蔬菜正式名稱為「夏南瓜」，除了高營養價值外，更有著高纖、低熱量、低GI（升糖指數）等特色。《168懶人料理》示範製作櫛瓜煎餅的變化款，搭上鮮蝦或干貝美味程度直線上升，「鮮蝦起司櫛瓜餅」和「櫛瓜鳥巢蛋餅」2種新吃法在家就能輕鬆完成。

《鮮蝦起司櫛瓜餅》

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食材：

櫛瓜 1條

蝦仁 20隻

起司絲 少許

鹽 少許

白胡椒粉 少許

紅椒粉 少許（可省略)

蛋白 1/2顆

做法：

1. 蝦仁洗淨用鹽抓洗後擦乾。

2. 櫛瓜切圓片，中間挖空（使用飲料瓶蓋，方便、形狀也完美，可灑點鹽靜置出水後再擦乾）。

3. 櫛瓜挖出的瓢囊略切，放入調理機打成末，一半量約8-10隻的蝦仁打成泥（如果調理機夠大放一起打勻，若喜歡保留蝦的口感，改手切小塊）。

4. 加入煙燻紅椒粉（可省略）、鹽、白胡椒粉、蛋白1/2顆、起司絲拌勻。

5. 櫛瓜圈放入烤盤中、填入餡料、放上蝦子，氣炸鍋160°C、6-8分鐘（請依氣炸鍋的效能調整時間）。

6. 出鍋後，再來點玫瑰鹽、黑胡椒粉、乾巴西里葉就好了。



《櫛瓜鳥巢蛋餅》

食材：

櫛瓜 1條（或是 綠櫛瓜 1/2條、黃櫛瓜1/2條)）

胡蘿蔔 1截

蛋 2顆

低筋麵粉 2大匙

鹽 少許

黑胡椒粉 少許

紅椒粉 少許（可省略)

做法：

1. 櫛瓜刨成絲，加點鹽靜置10分鐘，擠出水分。胡蘿蔔刨成絲備用。

2. 櫛瓜絲加入黑胡椒粉、紅椒粉、2大匙低筋麵粉、1顆蛋，拌勻。

3. 熱鍋加少許油，放入櫛瓜絲，整成圓形，中間留個小洞。

4. 底部煎至定型焦黃後，取個平盤倒扣翻轉後，倒回鍋中，續煎至焦黃。

5. 中間圓洞放入蛋黃，蓋上鍋蓋悶煮（若蛋黃要熟一點，在鍋邊加點水後蓋上鍋蓋悶煮至熟），簡單的櫛瓜鳥巢餅，就完成了啦！