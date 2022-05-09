　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

超簡單！2食材完成《我們這一家》「棉花糖布丁」　螞蟻人大愛

 記者黃君瀚／綜合報導

《我們這一家》是日本經典漫畫，改編成電視動畫後有一單元為「花家烹飪教室」，《168懶人料理》就實際測試當中的一道食譜，只要2樣食材加上2步驟，超簡單就能完成「棉花糖布丁」，口感上比較類似奶酪，不過吃起來是相當軟Q，而甜度上大概最合「螞蟻人」的胃口。

棉花糖布丁（圖／《168懶人料理》）

食材：

[廣告]請繼續往下閱讀...

牛奶 200ml
棉花糖 50克

做法：
1. 牛奶200ml加入50克棉花糖，用小火慢慢溶解棉花糖。
2. 過篩，舀掉泡沫，倒入模具或布丁杯，冰箱冷藏2-3小時即可。

棉花糖布丁（圖／《168懶人料理》）

►在家也萌翻天！少女必搶睡衣369元起

ET快訊
快訊／戴資穎僅花24分鐘　快打勝陳煊渝
用「小畫家」幫客戶存款灌水　銀行員慘了
北市警局巡佐下藥女警　上摩鐵開房
少年董被催婚！他帶秘書回家「假裝女友卻真做」　新娘一卸妝哭了
「戒指套陰莖」卡住慌了！26歲男急求助
機車停自家停車位被砲轟　專家：可不可停？這單位說了算
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

女大生2度確診「疑先Alpha再Omicron」！她驚揭6大後遺症：太可怕

他買整車食物要聚餐！醫護「116字悲求」別群聚：孕婦被迫排班

延宕957天「第7屆公視董事會」今終於組成！審查結果出爐

超簡單！2食材完成《我們這一家》「棉花糖布丁」　螞蟻人大愛

【英語多益通】多重宇宙正夯　英文怎麼說？

快篩明天還買得到！超商超市8大通路「銷售情況曝」　採購有撇步

學生染疫破4.5萬「今增5881人」！　全台2042校停課　

180元亞培快篩沒人搶！律師嘆「證明只想要便宜」：不是需要快篩

指揮中心「公布太多名詞」霧颯颯　一張圖秒懂7大防疫用語

台中兒童疫苗打莫德納僅25%同意　榮總兒科權威說話了

連千毅罵哭辣妹助理「不爽就回家」　她委屈掉淚：我到底做錯什麼？

蔡淑臻《暴走女外科》吃掉朱軒洋！　他擲筊向神懺悔：大家都男人嘛

長瀨昆妮被連千毅飆罵　委屈走人：我做錯什麼

上海公安破門「強制轉運」　想報警遭嗆：也是我來！

周湯豪亂玩濾鏡「我看起來好噁心」　鬼鬼笑：長這樣不想跟你做朋友

寶特瓶+毛巾變身泡泡蛇　4招孩子在家防疫也開心

《第六感》有小全智賢、老Jennie　美珠遭封「小劉在錫」爆氣扔鞋XD

劉德華「打赤腳+捲褲管」埋頭拖地　房間曝光...粉絲笑：天王也做家務

小S母親節爆哭「今天是幸福的媽媽」　三女兒送大禮...她懺悔：不該說妳們壞話

嫩嬰大哭「汪保母」秒上線　叼肉乾放臉上安慰：給妳吃

女大生2度確診「疑先Alpha再Omicron」！她驚揭6大後遺症：太可怕

他買整車食物要聚餐！醫護「116字悲求」別群聚：孕婦被迫排班

延宕957天「第7屆公視董事會」今終於組成！審查結果出爐

超簡單！2食材完成《我們這一家》「棉花糖布丁」　螞蟻人大愛

【英語多益通】多重宇宙正夯　英文怎麼說？

快篩明天還買得到！超商超市8大通路「銷售情況曝」　採購有撇步

學生染疫破4.5萬「今增5881人」！　全台2042校停課　

180元亞培快篩沒人搶！律師嘆「證明只想要便宜」：不是需要快篩

指揮中心「公布太多名詞」霧颯颯　一張圖秒懂7大防疫用語

台中兒童疫苗打莫德納僅25%同意　榮總兒科權威說話了

關懷部落行的需求　台東噗噗共乘轉型邁向幸福巴士2.0暖身

國際木工機械展倒數　線上展出至5月12日

斯里蘭卡總理宣布辭職！民生經濟崩壞、外匯見底　盼平息全國示威

依依醫大畢業！　發現納豆中風怪異「機警2堅持」黃金時間內救回一命

嬌黏人夫狂演SOD不倫戀　女調查官「人地不宜」調職待議處

女大生2度確診「疑先Alpha再Omicron」！她驚揭6大後遺症：太可怕

優霸盃／戴資穎僅花24分鐘快打勝陳煊渝　中華1比0領先澳洲

12星座面對失戀態度大不同　「這星座」網嘆：最無情！

他買整車食物要聚餐！醫護「116字悲求」別群聚：孕婦被迫排班

淡水開港設關160周年特展開幕　侯友宜扮玩家搶先開箱體驗

白皙妹一屁股坐上BMW！ 引擎蓋尷尬凹陷店家傻眼報警

生活熱門新聞

美魔女打2劑高端後半癱　雙眼失明臥床包尿布

快訊／今增12死！本土+40263例

3症狀維持三天可先快篩！6QA一次搞懂

快訊／晃很大！台北下午2點23分地震

本週「強降雨時間點」出爐！雨下大又久恐釀淹水

陽性率上升解封更快　確診居家照護有望變5天

確診者喊升3級「Omicron不像流感」

陳時中估5／20進入疫情高峰「連燒22天」

沒人買？美廉社「還有25份快篩」　網曝心態翻白眼

巴哈網友PO「陳時中就是賤種」　23樓神坦救援

9歲兒快篩陽快休克　母二度奔台大：等等等

本土今40263例！新北14179最多

快訊／陳建仁認了！　快篩試劑「政府準備不足」

業者拒賠「數位證明確診」　陳時中回應

更多熱門

相關新聞

免顧爐火！3步驟完成剝皮辣椒蒸雞

免顧爐火！3步驟完成剝皮辣椒蒸雞

當時序漸漸進入春夏，氣溫上升開火反倒是一種折磨。《168懶人料理》示範只要3步驟，免顧爐火就能完成「剝皮辣椒蒸雞」，料理起來超級方便，甘甜帶辣的滋味，吃起來居然還有點三杯雞的味道？

沒難度！3步驟端出川菜冷盤口水雞

沒難度！3步驟端出川菜冷盤口水雞

0廚藝OK！自己做剁椒皮蛋麵

0廚藝OK！自己做剁椒皮蛋麵

酸辣開胃！4步驟「自製椒麻雞」

酸辣開胃！4步驟「自製椒麻雞」

韭菜季來了！15分鐘蒼蠅頭就上桌

韭菜季來了！15分鐘蒼蠅頭就上桌

關鍵字：

168懶人料理棉花糖布丁我們這一家

讀者迴響

熱門新聞

美魔女打2劑高端後半癱　雙眼失明臥床包尿布

快訊／納豆出院首現身！「大家好，我回來了」

目睹納豆失禁！依依爆哭「緊抓病床求醫生救他」

台中女追撞載運晶片車！下場恐賠慘

快訊／今增12死！本土+40263例

3症狀維持三天可先快篩！6QA一次搞懂

老公家暴我！小甜甜抱2月嬰兒離家

確診一次領走20萬！防疫保單讓業者「賠到脫褲」　案例曝光

即／偵查隊長越南店摸小姐　秒被拔官記過

快訊／晃很大！台北下午2點23分地震

確診住院「最高賠10萬」防疫險掰了！　今下午5:00喊停

本週「強降雨時間點」出爐！雨下大又久恐釀淹水

小貓露肚慵懶曬太陽　他近看鼻酸

婦日搭60趟電梯　遭討13萬管理費

媽媽缺錢繳房租！14歲女兒「借她7萬5」

更多

最夯影音

更多
連千毅罵哭辣妹助理「不爽就回家」　她委屈掉淚：我到底做錯什麼？

連千毅罵哭辣妹助理「不爽就回家」　她委屈掉淚：我到底做錯什麼？
蔡淑臻《暴走女外科》吃掉朱軒洋！　他擲筊向神懺悔：大家都男人嘛

蔡淑臻《暴走女外科》吃掉朱軒洋！　他擲筊向神懺悔：大家都男人嘛

長瀨昆妮被連千毅飆罵　委屈走人：我做錯什麼

長瀨昆妮被連千毅飆罵　委屈走人：我做錯什麼

上海公安破門「強制轉運」　想報警遭嗆：也是我來！

上海公安破門「強制轉運」　想報警遭嗆：也是我來！

周湯豪亂玩濾鏡「我看起來好噁心」　鬼鬼笑：長這樣不想跟你做朋友

周湯豪亂玩濾鏡「我看起來好噁心」　鬼鬼笑：長這樣不想跟你做朋友

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面