超簡單！2食材完成《我們這一家》「棉花糖布丁」　螞蟻人大愛

記者黃君瀚／綜合報導

《我們這一家》是日本經典漫畫，改編成電視動畫後有一單元為「花家烹飪教室」，《168懶人料理》就實際測試當中的一道食譜，只要2樣食材加上2步驟，超簡單就能完成「棉花糖布丁」，口感上比較類似奶酪，不過吃起來是相當軟Q，而甜度上大概最合「螞蟻人」的胃口。

食材：

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牛奶 200ml

棉花糖 50克

做法：

1. 牛奶200ml加入50克棉花糖，用小火慢慢溶解棉花糖。

2. 過篩，舀掉泡沫，倒入模具或布丁杯，冰箱冷藏2-3小時即可。