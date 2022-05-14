香酥薄脆！冷凍水餃變身「冰花煎餃」　在家自製美極了

記者黃君瀚／綜合報導

梅雨鋒面來襲，連日大雨讓人不想出門。《168懶人料理》示範使用家中的冷凍水餃，搭配不沾平底鍋就能輕鬆自製「冰花煎餃」，不僅外觀亮眼勾人食慾，香酥薄脆的口感吃起來幸福極了。

冰花煎餃

[廣告]請繼續往下閱讀...

食材：

冷凍水餃 數顆

玉米粉 1/2大匙

水150ml

白胡椒粉 少許

油 少許

鍋具：

不沾平底鍋

做法：

1. 玉米粉1/2大匙、水150ml、白胡椒粉、油拌勻。

2. 不沾平底鍋，放入冷凍水餃，不需要解凍直接放，開中小火。

3. 鍋燒熱，加入玉米粉水，入鍋前再攪拌一下，玉米粉水不需要太多，這次鍋小大概只用了100ml左右。

4. 水煮開後，轉小火加蓋燜煮，水餃皮變透明後開蓋，讓水收乾，有點焦黃色就可以關火。

5. 拿個平盤倒扣在平底鍋上，翻鍋就得到漂亮的冰花煎餃了。

蒸餃

食材：

冷凍水餃 8-10顆

水150-180ml

做法：

1. 深盤放入烘焙紙，排排放入冷凍水餃，表面刷一層薄油。

2. 放入電鍋，外鍋加水150-180ml，按下去煮，跳起即可。

小Tips：

1. 冰花的粉漿水，試過低筋麵粉、玉米粉，最喜歡玉米粉的薄脆感，粉量不需要多，太多會太厚重，冰花不明顯，煎的時間也會拉長，餅皮感會太重。

2. 玉米粉水要等鍋燒熱後再放入，水滾的氣泡才能形成冰花。

3. 鍋具選用「不沾平底鍋」，不沾黏很容易操作。