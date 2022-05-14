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香酥薄脆！冷凍水餃變身「冰花煎餃」　在家自製美極了

記者黃君瀚／綜合報導

梅雨鋒面來襲，連日大雨讓人不想出門。《168懶人料理》示範使用家中的冷凍水餃，搭配不沾平底鍋就能輕鬆自製「冰花煎餃」，不僅外觀亮眼勾人食慾，香酥薄脆的口感吃起來幸福極了。

冰花煎餃&蒸餃（圖／《168懶人料理》）

冰花煎餃

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食材：
冷凍水餃 數顆
玉米粉 1/2大匙
水150ml
白胡椒粉 少許
油 少許

鍋具：
不沾平底鍋

做法：
1. 玉米粉1/2大匙、水150ml、白胡椒粉、油拌勻。
2. 不沾平底鍋，放入冷凍水餃，不需要解凍直接放，開中小火。
3. 鍋燒熱，加入玉米粉水，入鍋前再攪拌一下，玉米粉水不需要太多，這次鍋小大概只用了100ml左右。
4. 水煮開後，轉小火加蓋燜煮，水餃皮變透明後開蓋，讓水收乾，有點焦黃色就可以關火。
5. 拿個平盤倒扣在平底鍋上，翻鍋就得到漂亮的冰花煎餃了。

冰花煎餃&蒸餃（圖／《168懶人料理》）

蒸餃

食材：
冷凍水餃 8-10顆
水150-180ml

做法：
1. 深盤放入烘焙紙，排排放入冷凍水餃，表面刷一層薄油。
2. 放入電鍋，外鍋加水150-180ml，按下去煮，跳起即可。

小Tips：
1. 冰花的粉漿水，試過低筋麵粉、玉米粉，最喜歡玉米粉的薄脆感，粉量不需要多，太多會太厚重，冰花不明顯，煎的時間也會拉長，餅皮感會太重。
2. 玉米粉水要等鍋燒熱後再放入，水滾的氣泡才能形成冰花。
3. 鍋具選用「不沾平底鍋」，不沾黏很容易操作。

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