LIVE／北市槓上中央「別累垮醫院」　黃珊珊視察松機篩檢站

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心22日公布，新增7萬9441例本土個案，另增加53例死亡，個案分佈以新北市2萬698例為最多，其次為桃園市1萬1168例，台北市9645例。台北市長柯文哲22日上午爆出快篩陽性，而台北市副市長黃珊珊下午則臨時新增行程，視察松山機場防疫篩檢站，由《東森新媒體ETtoday》全程直播。

指揮中心表示，今日新增7萬9441例本土病例，個案分布為新北市2萬698例，桃園市1萬1168例，台北市9645例，台中市7250例，高雄市7135例，台南市4678例，彰化縣2358例，新竹縣2328例，屏東縣2256例，基隆市1799例，宜蘭縣1778例，苗栗縣1636例，新竹市1613例，花蓮縣1096例，南投縣953例，雲林縣916例，嘉義縣760例，台東縣565例，嘉義市431例，澎湖縣165例，金門縣139例，連江縣74例。

台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊22日原定沒有行程，但上午卻爆出柯文哲快篩陽性，並在家等候PCR報告中，而確診解隔、正在進行自我健康管理的黃珊珊也臨時新增行程，視察松山機場防疫篩檢站，預計對柯文哲狀況、昨日為松山機場篩檢站槓上中央一事進行說明。

▼台北市副市長黃珊珊。（資料圖／記者李毓康攝）