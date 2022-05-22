台東+565！又一養護機構爆群聚　明起快篩陽經醫師判定即確診

▲台東視訊診療醫院。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣22日新增565名確診者，459名民眾戶籍或居住地分在台東、106名為外縣市醫院通報。確診個案累計7358名、居隔者現管人數3560人。

台東縣衛生局針對縣內機構COVID-19群聚事件說明，累計至今日縣內總計有6養護、1身障、2間監所群聚。監所部分今日無新增，目前累計51例(員工12例、受刑人39例)。養護機構群聚部分，今日新增1養護機構，累計6間有群聚事件，今日累計新增16確診，目前已累計確診248名(員工69名、住民179名)。

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另外，今日新增2起醫院群聚事件。2間醫院的狀況類似皆為住院病人發燒後採檢確診。醫院皆立即針對密切接觸員工、病友及陪病者採檢，已將相關確診及密切接觸者採分艙分流，安排相關人員定期採檢及持續執行健康監測如一有症狀立即安排採檢，目前2間醫院累計18例確診(員工5例、病人10例、陪病者3例)。

而台東縣校園部分，今日則新增確診48生、10師，累計共1263生、147師。

昨(21)日中央宣布：強化居住於山地原住民地區、平地原住民地區、離島地區之「居民」快篩及診斷，台東縣衛生局說明，依中央規定只要為台東縣境內居民，不分是否為原住民族，自23日起，如「快篩陽性經醫師判讀且醫師無疑義者，即可判定為確診，不須採檢PCR」。

衛生局進一步說明，呼籲鄉親多加利用「健康益友APP或電話撥打台東縣內遠距視訊合約院所」進行判讀，也可請非確診及非居家隔離親友拿著檢驗出陽性試劑(請將試劑上空白處填寫篩檢日期及姓名)及健保卡至可提供判讀院所進行判讀，如經醫師判讀為確診者，請務必在家中做好隔離避免與家人接觸確實做好7天隔離。如輕微身體不適請勿自行外出就醫可採健康益友及遠距視訊看診，如為持續發燒48小時不退、胸悶、胸痛及呼吸困難者可撥打119(請確實告知為確診個案)或請家人直接帶去急診就醫。