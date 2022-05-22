確診地圖曝！「目前疫情是高原」已累計129萬　下週快篩陽視同確診

▲本土確診數今年已累計逾129萬。（圖／翻攝自疾管署）
記者曾筠淇／綜合報導
今天國內新增7萬9441例本土個案，共分布於22縣市，其中又以新北市的2萬0698例最多，根據疾管署稍早更新的「本土病例地圖分布」可見，現在共有7縣市為深咖啡色，今年累計均超過4.2萬例。而針對此波疫情，指揮官陳時中直言「目前疫情是高原。」
今日新增9萬331例本土病例，全國所有縣市均有病例，依序為新北市2萬0698例、桃園市1萬1168例、台北市9645例、台中市7250例、高雄市7135例、台南市4678例、彰化縣2358例、新竹縣2328例、屏東縣2256例、基隆市1799例、宜蘭縣1778例、苗栗縣1636例、新竹市1613例、花蓮縣1096例、南投縣953例、雲林縣916例、嘉義縣760例、台東縣565例、嘉義市431例、澎湖縣165例、金門縣139例、連江縣74例。
根據疾管署更新的「本土病例地理分布」可見，今年1月1日統計至今，台北市、新北市、桃園市均大於十萬例；連江縣則為唯一一個守在千例之內的縣市。
深咖啡色縣市（4萬7456～43萬5356例）有7：
基隆市4萬2023例
台北市19萬9419例
新北市43萬5356例
桃園市19萬0619例
台中市8萬6989例
台南市4萬9266例
高雄市8萬1836例
次深褐色（2萬2071～4萬7455例）有4：
新竹縣3萬1286例
彰化縣2萬4075例
屏東縣2萬3463例
宜蘭縣2萬8350例
橘色縣市（8035～2萬2070人）有5：
新竹市1萬9050例
苗栗縣1萬5476例
雲林縣1萬2459例
南投縣9132例
花蓮縣2萬0676例
淡橙色縣市（314～8034人）有5：
嘉義市5079例
嘉義縣7668例
台東縣7353例
金門縣1362例
澎湖縣1699例
淡黃色縣市（0～313人）有1：
連江縣313例
今年1月1日至今已累計129萬2949例本土病例，其中，新北市累計的病例數最多，共計43萬5356例。
稍早記者會上，指揮官陳時中表示，下週起將開放「快篩陽性視同確診」全民適用，屆時經醫師確認，符合條件者就可以給予藥物治療。
此外，自19日起，確診數逐日下降，未達指揮中心先前推估的高峰，陳時中坦言，因為昨天是星期六，所以數字仍要看看，「不過高原是真的啦！會不會有高峰要再看看。」
莊人祥也表示，疫情大約到7月底才有可能會更低，6月底不太可能，未來仍可能起起伏伏，以目前來說，高峰確診數10萬左右是比較有可能的。
近四日確診數：
►5/19新增90331例
►5/20新增85720例
►5/21新增84587例
►5/22新增79441例
ETtoday開箱雲上線了！內有限定優惠碼
►一天20元！「地表最強零食」上桌就被吃光 一圖看堅果超狂功效
►日本人認證！10秒泡出研磨咖啡 「狂賣150萬包」比大冰奶還便宜
►神級牙刷5亮點太貼心！「一根毛分4叉」超細微畫面曝 大忙人愛慘
讀者迴響