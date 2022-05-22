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美國：目前暫不考慮讓南韓加入QUAD

▲▼先前尹錫悅曾數度表示，願與QUAD展開緊密合作；不過美國高層卻透露，目前未考慮讓南韓加入。（圖／路透社）

▲先前尹錫悅曾數度表示，願與QUAD展開緊密合作；不過美國高層卻透露，目前未考慮讓南韓加入。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國總統拜登出訪東北亞行程，預計今（22）日下午將從南韓烏山空軍基地飛往日本，會晤日相岸田文雄、主持「四方安全對話」（QUAD）領袖峰會。不過在拜登出訪南韓之際，美國政府高層關係人士卻透露，目前暫時不考慮讓南韓加入QUAD。

根據《韓聯社》、《路透社》，南韓總統尹錫悅早在大選時就承諾，考慮推動南韓加入由美國、日本、澳洲、印度所組成的QUAD，或是推動南韓加入QUAD在氣候變遷、新冠防疫等相關議題上的合作，不過美國政府高層關係人士22日向隨訪白宮記者團透露，現在暫時不考慮讓南韓加入QUAD，「與其讓新會員國加入，眼下的目標將會是著重如何發展既有議題。」

由於QUAD升級至領袖級會議的時間尚不長，該名美國高層考慮的是如何就現有會員國推動組織發展，而非新會員國加入。據悉，該名美國高層昨（21）日就針對南韓加入QUAD表達慎重的態度；美國先前也曾數度表態，目前未考慮推動讓新會員國加入的「QUAD+」。

QUAD由美國、日本、澳洲、印度組成，主要目標為應對中國在印太地區的挑戰，預計將於拜登訪日之際的24日召開第2次的面對面會談，而若算上先前的視訊會議，此次是QUAD升級治領袖級峰會後的第4次元首會談。

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