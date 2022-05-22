Netflix酸「買不到快篩」遭灌爆　醫：罰300萬就笑不出來吧？

▲Netflix製作「買不到快篩迷因」宣傳，引起網友不滿。（圖／翻攝Netflix臉書）





記者陳俊宏／綜合報導

影音串流業者Netflix（網飛）為宣傳韓劇《還有明天》，提到「永遠買不到快篩的我」，被網友灌爆緊急刪文。對此，ICU醫師陳志金表示，難道Netflix小編不在台灣？開罰300萬就笑不出來了吧？

Netflix於20日以「風吹日曬還是買不到」為引言，PO出一段8秒鐘的《還有明天》劇情，影片內容為一名男子將小朋友抱走，身後則站著一群孩子。Netflix在男子身上標註「早上7點開始排隊的人」文字，被扛走的孩子寫「快篩試劑」，留在原地的孩子則寫「永遠買不到快篩的我」。

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Netflix製作影片迷因，暗指快篩試劑不好買，若民眾未提早到場排隊，就會一劑都買不到，讓網友看完不滿，直接到粉專大罵。對此，Netflix緊急刪除貼文，仍無法熄滅網友的怒火。

▼網友到Netflix的臉書留言，要求Netflix道歉。（圖／翻攝Netflix臉書）



而陳志金在臉書說，防疫是嚴肅的，要KUSO，就要有冒著公關危機的心理準備，甚至還會被冠上「造謠」之名，開罰300萬就笑不出來了吧？

陳志金指出，現在便利商店到處都可以買到快篩試劑了吧？就算是堅持要買實聯制的排隊人潮也比較消退了吧？還在用這個哏，時差有點大喔！難道小編不在台灣？網路上已經出現退訂潮了吧？

對此，泌尿科醫師高銘鴻留言，「Netflix小編是用撥接嗎？超商的快篩現在多到滿出來啊。」其他網友紛紛說，「今天才剛買實名制快篩，不用排啊」、「我去藥局買根本沒排到隊」、「用過時哏還搞到網路炎上影響營運⋯這根本是一個正常公司難以置信的公關危機⋯這個小編真的應該被開除。」

若散播不實疫情，可依《傳染病防治法》第9條、第64之1條、《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第14條規定，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科300萬元以下罰金。