免排隊一劑只要46元！民眾搶買海外快篩　草莓網熱銷57萬劑

▲香港草莓網站上觀察到連日湧上搶購潮，周六單日即賣出2.9萬劑快篩。（圖／取自草莓網，下同）

記者楊智雯／台北報導

疫情感染個案遽增，民眾對快篩試劑需求倍增，但辛苦排隊不一定買到全家足夠的快篩試劑數量，自從開放海外購入後，香港草莓網站上觀察到連日湧上搶購潮，免排隊、光周六單日即銷售2.9萬劑快篩，近10天累積銷售高達56.9萬劑，目前持續上架多品牌鼻咽快篩、唾液快篩，免出門排隊，一鍵搞定！

指揮中心在防疫期間放寬通關程序，開放民眾輸入自用快篩，香港草莓網 為便利民眾選購，每天提供不同品牌鼻咽快篩、唾液快篩，包括Raycus、Bioantibody佰抗生物、YHLO亞輝龍、Gene Science峻山生物醫療、Hotgen熱境生物、Raycus唾液快篩等，產品皆通過歐盟認證之外，並分別提供20支、50支、100支等包裝，可依照個人需求來選擇。

▲Hotgen熱境生物特價最便宜一劑只要46元。

觀察站上最多人一次購買100劑，其中Hotgen熱境生物特價最便宜一劑只要46元，分別有100劑、50劑兩種包裝，只要15分鐘便取得測試結果，有鑑於兒童與老人確診數激增，家長協助小孩執行採檢鼻腔病毒的快篩不易，口含式設計的Raycus唾液快篩最便宜一劑只要80元，免受抽取鼻液深喉之不適，適合長者和孩童使用。

在香港買比實名制快篩便宜，民眾想從香港草莓網 購買自用快篩，只要搜尋「COVID-19 Antigen Test」就可找到快篩試劑，但要注意每人不超過100劑，免申請專案核准，每人限輸入一次， 下訂時也記得同步下載註冊財政部關務署EZ WAY易利委APP，會讓通關流程更加便捷迅速。

不少民眾直呼海外快篩價格合理，免排隊一次購足，且有多種品牌選擇，站上天天上架貨量足夠，不需要請海外朋友代購。